Fenerbahçe'de Ali Koç yeniden başkanlığa seçildi

Fenerbahçe'de Olağan Seçimli Genel Kurul sona erdi. 29 bin 9 üyenin oy kullanma hakkına sahip olduğu Fenerbahçe Kulübü'nde 6 bin 682 kongre üyesi sandık başına geldi.

6 bin 459 oy alan tek aday Ali Koç, yeniden Fenerbahçe Kulübü Başkanlığı'na seçildi.



Fenerbahçe Kulübü Olağan Seçimli Genel Kurulu'nun Divan Başkanlığı görevinde bulunan YDK Başkanı Vefa Küçük, "38 sandığımız var. Oylar bizim önümüzde. En az 3-4 kere de sağlamasını yaptık. 6 bin 459 oy alan Ali Koç, yeniden başkan seçildi" dedi.

Ali Koç, başkan seçilmesinin ardından şunları söyledi:

"Bugün kiminle konuştuysam, şehir dışından gelmişti. Şanlıurfa, Malatya, Kırklareli, İzmir, Ankara... Bugün bir kongre üyemiz, İsveç'ten sabah indi, 4 saat İstanbul'da kaldı ve oyunu verip gitti.

Bunlar, bu camianın farkını fazlasıyla gösteriyor. Kongre üyeleri, bu camiaya nasıl sahip çıkacaklarını, başkanlarına geçmişte oldukları gibi nasıl sahip çıkacaklarını bugün de gösterdiler.

Son birkaç günde yaşananlardan sonra, bugün burada sergilediğiniz duruş ve reaksiyon, camiamızın birliği açısından beni ve arkadaşlarımız fazlasıyla umutlandırmıştır. Fenerbahçeliler, zor günlerde verecekleri mesajları çok iyi bilirler.

Yapacak çok işimiz var. Bu sevgiye, bu güvene, bu inanca layık olmak için elimizden gelen her şeyi yapacağımızı sizlere temenni ediyorum. Beklentilerin farkındayız

Yeni dönemde sporun renginin sarı lacivert olmasını istiyoruz. Çok büyük tecrübeler kazandık. Futbolda başarı olmayınca diğerleri gözardı ediliyor ama bana göre futbolda her sezon belli bir aşama kaydettik, yanlışlardan arındık, bazı doğruları da fazla yaptık

Bu tribünlerde çubukluya tekrar destek olacağız, moral vereceğiz. Geride kaldıklarında enerjiyi onlara aktaracağız. Camiamızın bir bütün olması çok önemlidir. Bu camianın sahip olduğu ruhu sizler onlara göstereceksiniz

Tüm stat tek yürek olacak, aynı marşı söyleyecek. Fenerbahçe formasını giyen tüm sporcularımız da giydikleri formanın sorumluluğunu kavrayacak ve formanın hakkını sonuna kadar verecekler."