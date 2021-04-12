Fenerbahçe'de 13 yolcu

Fenerbahçe, yeni sezonun planlamasına başladı. Takımda 13 oyuncuyla yolların ayrılması gündemde.

Sözcü'den İrfan Yirmibeş'in haberine göre sözleşmesi bitecek isimlerden Cisse ve Harun Tekin'in opsiyonları kullanılmayacak, Gökhan Gönül'e ise teknik heyette pozisyon önerilecek, Oytun Özdoğan da takımda tutulmayacak. 1'er yıl daha kontratı olan isimlerden Sadık Çiftpınar, Zanka, Frey ve Perotti ile yollar ayrılacak. Tisserand, Lemos ve Ademi'nin 2023'e kadar sözleşmesi var ancak bu oyuncular ya satılacak ya da kiralanacak. Ferdi Kadıoğlu da satış listesine konulabilir. Değerini bulması halinde Ozan Tufan da satılması planlanan isimlerden.

Bu oyuncuların satışıyla hem bonservis elde edilecek hem de maaş bütçesinde 14 milyon Euro'luk boşluk oluşacak.