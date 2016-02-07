Fenerbahçe, Çin'de mağaza açmaya hazırlanıyor

Çin takımlarının Beşiktaş'tan Ersan Gülüm'ü ve Galatasaray'dan Burak Yılmaz'ı transfer etmesinin ardından Fenerbahçe yönetiminin de kulüp bilinirliğini arttırmak amacıyla Çin'de Fenerium mağazaları açmaya hazırlandığı bildirildi.

Fanatik gazatesinin haberine göre, Çin kulüpleri devre arası transfer dönemine damga vurmuş, onlarca milyon Euro harcanmıştı. Fenerbahçe’den başta Nani ve Van Persie olmak üzere pek çok yıldıza teklif gelmişti. Sarı-Lacivertliler kısa zamanda bu pazara girmeye hazırlanıyor.

Aynı zamanda bir takım reklam ve sponsorluk anlaşmalarının yapılması da gündemde. Şampiyonluk yarışı verdiği için devre arasında kadroyu bozmayan yönetim, sezon sonunda bazı yıldızlarını önemli rakamlara Çin’e gönderebilir.