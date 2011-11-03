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Spor

Fenerbahçe, çifte bayram yaşamak istiyor İSTANBUL (A.A)

03 Kasım 2011 14:44

-Fenerbahçe, çifte bayram yaşamak istiyor İSTANBUL (A.A) - 03.11.2011 - Spor Toto Süper Lig'de yarın deplasmanda Sivasspor ile karşılaşacak Fenerbahçe, rakibini yenerek Kurban Bayramı'na 3 puanla girmek istiyor. Geride kalan 9 hafta sonunda 6 galibiyet, 3 beraberlikle ligde 21 puanla yenilgisiz lider durumda bulunan sarı-lacivertliler, 3 galibiyet, 2 beraberlik, 4 yenilgi ve 11 puanla 12. sırada bulanan Sivasspor'u deplasmanda yenerek, İstanbul'a galibiyetle dönmeyi hedefliyor. Beşiktaş ile yaptığı derbi öncesi deplasmanda üst üstü kazanma rekorunu 12'ye çıkaran ve 13. maçında siyah-beyazlılarla 2-2 berabere kalan Fenerbahçe, dış sahada 13 maçtır yenilgi yüzü görmüyor. Fenerbahçe'de Kardemir Karabükspor maçında kırmızı kart gören kaptan Alex de Souza, Sivasspor karşısında forma giyemeyecek. Teknik direktör Aykut Kocaman'ın Alex'in yerine Sezer Öztürk veya Özer Hurmacı'yı oynatması bekleniyor. Sarı-lacivertlilerde, Sivasspor maçı öncesi 3 sarı kartı olan Bekir İrtegün de sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Bekir, yarınki maçta sarı kart görürse cezalı duruma düşecek ve 11. haftada takımının Eskişehirspor ile yapacağı maçta yer alamayacak. Fenerbahçe'nin Sivasspor maçındaki muhtemel 11'i şöyle: Volkan Demirel, Gökhan Gönül, Bekir İrtegün, Yobo, Ziegler, Mehmet Topuz, Cristian, Emre Belözoğlu, Caner Erkin, Sezer Öztürk (Özer Hurmacı), Bienvenu. Sivas 4 Eylül Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak Sivasspor-Fenerbahçe maçını hakem Cüneyt Çakır yönetecek.

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