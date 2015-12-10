Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde yoluna devam ediyor: 1-1

Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi A Grubu'ndaki son sınavında Celtic'i ağırladı.



Karşılaşmanın ilk yarısını Markovic'in golüyle 1-0 önde kapatan Fenerbahçe, ikinci yarıda Diego'nun kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kaldı.

Commons 75. dakikada Celtic'e beraberliği getiren golü atsa da, karşılaşmada başka gol olmadı ve mücadele 1-1 berabere sona erdi.

A Grubu'ndaki bir diğer mücadelede Ajax ve Molde 1-1 berabere kalırken, bu sonuçlarla Molde ve Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi'nde, adını son 32 takım arasına yazdırdı.

Stat: Ülker

Hakemler: Serge Gumienny, Jimmy Cremers, Thibaud Nijssen (Belçika)

Fenerbahçe: Fabiano, Gökhan Gönül, Ba, Alves, Hasan Ali Kaldırım, De Souza, Mehmet Topal, Markovic, Diego, Alper Potuk, Fernandao

Celtic: Gordon, Lustig, Boyata, Simunovic, Tierney, Bitton, Johansen, McGregor, Allan, Armstrong, Nadir Çiftçi

Gol: Dk. 39 Markovic (Fenerbahçe)

Sarı Kartlar: Dk. 5 Diego (Fenerbahçe), Dk. 5 Johansen, Dk. 14 Simunovic (Celtic)

4. dakikada Gökhan Gönül ile iyi paslaşan Mehmet Topal, ceza alanına sağ çaprazdan girdiği anda sert vurdu ancak kalecinin de dokunduğu meşin yuvarlak yan direğe çarpıp oyun alanına döndü. Celtic savunması daha sonra topu uzaklaştırdı.

25. dakikada Bitton'un uzun pasında savunmanın arkasında topla buluşan Nadir Çiftçi, meşin yuvarlakla ceza alanına girdi. Bu oyuncunun vurmakta geciktiği pozisyonda Ba, geriden gelip yatarak aldığı topu uzaklaştırdı.

29. dakikada Diego'nun uzak mesafeden şutunda kaleci Gordon'un uzaklaştıramadığı topu ceza alanı içinde önünde bulan De Souza'nın vuruşunda, kaleci meşin yuvarlağı kornere gönderdi.

39. dakikada ani atağa çıkan Fenerbahçe, üstünlük golünü buldu. Savunmadan aldığı topla rakiplerini geçen Gökhan Gönül, sağdan savunmanın arkasına sarkan Markovic'e topu gönderdi. Ceza alanı içinde kaleci Gordon'un hamle yapamadığı meşin yuvarlağı alan Markovic, dar açıya rağmen topu filelere gönderdi ve takımını 1-0 öne geçirdi.

45. dakikada Lustig'in ceza yayı içinden şutunda kaleci Fabiano, son anda meşin yuvarlağı kornere tokatladı.

Karşılaşmanın ilk yarısını Fenerbahçe, 1-0 önde tamamladı.

İkinci yarı başladı.

66. dakikada rakibine arkadan müdahale eden Fenerbahçe'nin Brezilyalı futbolcusu Diego kırmızı kart gördü.

75. dakikada Lustig'in ortasına iyi yükselen Commons, skonu 1-1'e getiren golü attı.