Fenerbahçe CAS'a gitti, 45 milyon Euro istedi

T24 - Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi'nden men edilmesi kararını CAS'a taşıdı ve 45 milyon euro tazminat talep etti.



Fenerbahçe resmi sitesinden yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:



"Kulübümüzden daha önce yapılan açıklamalarda bildirilmiş olduğu üzere, 2011/2012 sezonu Şampiyonlar Ligi’nden ihraç edilmemiz ile sonuçlanan gelişmelerle ilgili olarak, Av. Emin ÖZKURT ve Av. Jean-Louis DUPONT tarafından yürütülen hukuki çalışmalar neticelendirilmiş olup, vekillerimiz aracılığı ile Fenerbahçe Spor Kulübü adına, 1 Eylül 2011 tarihi itibarıyla Uluslar arası Spor Tahkim Mahkemesi CAS’da, UEFA ve Türkiye Futbol Federasyonu aleyhine dava açılmıştır.



Fenerbahçe Kulübü olarak davamızı, söz konusu ihraç kararı nedeniyle yaşadığımız maddi kayba istinaden ve fazlaya dair haklarımız saklı kalmak üzere, şimdilik 45.000.000 Avro talepli olarak açmış bulunmaktayız. Dava dilekçemizde, sözünü ettiğimiz zararımızı en aza indirmek maksadıyla CAS’dan, Şampiyonlar Ligi’ne yeniden dâhil edilmemize ilişkin bir geçici tedbir talebimiz de söz konusu olmuştur.



CAS Sekretaryası aracılığı ile gönderilen 2 Eylül 2011 tarihli dilekçede, tahkim sürecinin resmen başlatıldığı taraflara bildirmiştir. Sözü edilen bildirim yazısında, davalı taraflar olan UEFA ve TFF’den, 6 Eylül 2011 günü gece yarısına kadar, talep olunan geçici tedbir talebine dair cevaplarını yazılı olarak iletmeleri istenilmiştir. İş bu geçici tedbir talebimiz ile ilgili olarak CAS’ın önümüzdeki hafta sonuna kadar bir karar vermesi beklenilmektedir.



Herhangi bir yanlış anlaşılmaya sebep olmamak adına özellikle belirtmek isteriz ki, tedbir talebimizin görüşülmesi, ana davamızın görülmesinden ayrı bir konudur. Açmış olduğumuz davamız, tedbir talebine ilişkin çıkacak ara karardan bağımsız olarak CAS’da görülmeye devam edecek olup, bu çeşitli aşamaları olacak hukuki bir süreçtir.



Netice itibarıyla, Kulübümüzün haklarını her türlü yasal mecrada kararlılıkla aramayı sürdüreceğimizi taraftarlarımızın ve Türk spor kamuoyunun dikkatine sunar, yaşanacak gelişmelerle ilgili sağlıklı bilgilendirmenin internet sitemizden yapılmaya devam edeceğini bu vesileyle bildiririz."





