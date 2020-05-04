Fenerbahçe, Caner Erkin ve Gökhan Gönül hakkında son kararı verdi

Fenerbahçe'de Caner Erkin gündemden çıkarılırken ilk hedef Beşiktaş’la sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan 35 yaşındaki sağ bek Gökhan Gönül’e 1 yıllık sözleşme önermek.



Fenerbahçe gündemini son zamanlarda Beşiktaş forması giyen eski oyuncuları Gökhan Gönül ve Caner Erkin meşgul ediyor.

Sabah gazetesinin haberine göre; sarı-lacivertliler iki oyuncu için de kararını verdi, rotasını belirledi. Caner gündemden çıkarılırken ilk hedef 35 yaşındaki Gökhan Gönül'ü kadroya katmak olacak.

Emre Belözoğlu da, Gökhan Gönül'ü istiyor

Sözleşmesi sezon sonu bitecek olmasına rağmen sarı-lacivertli yönetimin, Beşiktaş'la ilişkilerini bozmama adına transfer dönemi başlayana kadar Gökhan'la görüşme yapmayacağı belirtildi.

Gelecek sezon sportif direktör olacak Emre Belözoğlu'nun takımda görmek istediği milli oyuncunun yıllık 1 milyon Euro civarında bir maliyetinin bulunduğu, 1 yıllık sözleşme önerileceği bildirildi.