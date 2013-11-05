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'Fenerbahçe camiası, vaatlerin ne denli temelinin olup olmadığını 1,5 yılda görecektir'

Başbakan Erdoğan, Fenerbahçe'de başkanlık seçimini kazanan Aziz Yıldırım'ın vaatlerinin temelinin olup olmadığını bir buçuk yılda görüleceğini söyledi

05 Kasım 2013 21:10

Finlandiya ziyareti öncesinde Esenboğa Havaalanı'nda gazetecilerin sorularını yanıtlayan Başbakan Recep Erdoğan, kendisine Fenerbahçe Spor Kulübünde yeniden başkan seçilen Aziz Yıldırım'a "hayırlı olsun" demekten başka bir şey düşmediğini belirtti. Seçimden önce adayların vaatlerini gerçekçi bulmadığını söyleyen ve Aziz Yıldırım'ın banka kurma projesini eleştiren Başbakan Erdoğan, "Söylenenlerin, vaatlerinin ne denli temelinin olup olmadığını bu 1,5 yıllık süre içinde Fenerbahçe camiası görecektir" dedi.

AB ile müzakere süreci

AB ile müzakere sürecinde uzun süreden sonra yeri bir fasıl açıldığının hatırlatılması ve "Bunun sürece yeni bir ivme kazandıracağını bekliyor musunuz?" sorusuna karşılık da Erdoğan, "Doğrusu bekliyoruz. Hatta hatta açılıp kapanmayan fasıllarla ilgili girişimlerimiz var. Temenni ederiz ki açılıp da kapanmayan bu fasıllar da bu vesileyle bir an önce kapanma sürecine girer" dedi.

Kabine değişikliği

Başbakan Erdoğan, "Yerel seçim öncesi kabinede revizyon olacak mı?" sorusuna ise şu yanıtı verdi:

"Revizyonun seçimlerle alakası yok. Kaldı ki bu, bir yerel seçimdir. Kabinede revizyon her zaman, her an olabilir. Ama şu anda böyle bir revizyon olur mu olmaz mı böyle bir düşüncem söz konusu değil. Adaylıklar netleştikten sonra eğer bakan arkadaşlarımızdan aday olması gerekenler olursa ona göre adım atacağız. Eğer olması gerektiği takdirde bakan arkadaşlarımız da verilen görev neyse o göreve gitmek durumundadır. O zaman tabi ki o arkadaşlarımızın yerine bir değişiklik yapmamız gerekir."

Başbakan Erdoğan'a Finlandiya ziyaretinde Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, AKP milletvekilleri ve çok sayıda iş adamı eşlik ediyor. Kalabalık bir heyetle seyahat eden Başbakan'ın uçağına girebilmek için, basın mensupları ve iş adamları x-ray cihazından geçti. Finlandiya'nın ardından İsveç'e geçecek Erdoğan, 8 Kasım'da da Polonya'da resmi temaslarda bulunacak.

 

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