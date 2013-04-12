Fenerbahçe camiası ayakta: Arena nasıl kapanmaz!

Kanarya’nın şampiyonluk yolundaki rakibi G.Saray’a, sahaya giren 2 taraftar için sadece para cezası verilmesi F.Bahçe yönetimini şaşırttı.

F.Bahçe yönetimi Lazio karşılaşması öncesi yemekte buluşurken tam bu esnada açıklanan PFDK kararları kısa süreli bir şok yarattı.

Fatih Terim’e verilen 9 maçlık cezanın ardından bir de sarı-kırmızılıların sahasının kapatılmasını bekleyen F.Bahçe yönetimi, sadece para cezası verildiğini öğrenince yüzler asıldı.

Sahaya giren 2 taraftar için sadece 25 bin TL para cezası verilmesini hatalı olarak değerlendiren sarı-lacivertli yöneticiler maç öncesinde bu kararı uzun süre tartıştı. Şampiyonlukta G.Saray ile yarışan F.Bahçe’de yönetimin 2 maç saha kapatma cezası beklediği de öğrenilirken bu düşük cezanın G.Saray’a büyük avantaj sağlayacağı konusunda ise birleştiler.