-Fenerbahçe Büyük Önder Atatürk'ü andı İSTANBUL (A.A) - 10.11.2011 - Fenerbahçe Kulübü, düzenlediği törenle, ölümünün 73. yıldönümünde Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü andı. Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadı'nda yer alan Fenerbahçe Müzesi'nde yapılan törene Yüksek Divan Kurulu Başkanı Yüksel Günay, yönetim kurulu üyeleri Yasemin Merçil, Ünal Uzun, Kulüp Genel Müdürü Serkan Acar, Dış İlişkiler Müdürü Turgut Acar, Mali İşler Koordinatörü Abdülkadir Kuşin, Fenerbahçe Kadınlar Platformu Eğitime Destek Komitesi Başkanı Gönül Çaylı ve platform üyeleri, Fenerbahçe Kulübü altyapı takımlarından genç sporcuları ile kulüp çalışanları katıldı. Fenerbahçe Müzesi'nin girişindeki Atatürk büstünün önünde, saat olan 09.05'te sirenlerin çalınmasıyla başlayan tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın söylenmesiyle sona erdi. Öte yandan, Fenerbahçe Koleji'nin Ataşehir'de bulunan yerleşkesinde de 10 Kasım nedeniyle Atatürk'ü anma töreni düzenlendi.