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Spor

Fenerbahçe, Bursaspor maçının hazırlıklarını tamamladı

İstanbul,(DHA) -  Fenerbahçe, 2018-2019 Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu'nun ilk haftasında, kendi sahasında Bursaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını, sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla tamamladı

10 Ağustos 2018 16:15

İstanbul,(DHA) - 
Fenerbahçe, 2018-2019 Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu\'nun ilk haftasında, kendi sahasında Bursaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını, sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla tamamladı.
Teknik direktör Phillip Cocu yönetimindeki antrenman saat 10.30\'da başladı. Koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle startı verilen antrenman, 5\'e 2 top kapma ve pas çalışmalarının ardından, dar alanda yapılan taktiksel çalışmalarla noktalandı. Fenerbahçe bu antrenmanla Bursaspor maçı hazırlıklarını tamamladı.
(FOTOĞRAFLI)

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