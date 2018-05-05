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Spor

Fenerbahçe, Bursaspor maçı hazırlıklarını tamamladı

İSTANBUL,(DHA) Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 32'nci haftasında yarın Ülker Stadyumu'nda karşılaşacağı Bursaspor maçının hazırlıklarını bugün Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla tamamladı

05 Mayıs 2018 22:18

İSTANBUL,(DHA)

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig\'in 32\'nci haftasında yarın Ülker Stadyumu\'nda karşılaşacağı Bursaspor maçının hazırlıklarını bugün Can Bartu Tesisleri\'nde yaptığı antrenmanla tamamladı.
Teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, saat 17.00\'de başladı. Isınma ve koordinasyon hareketleriyle başlayan antrenmanda 3 gruba ayrılan oyuncularımız 5\'e 2 top kapma ve pas çalışması yaptılar. Antrenman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla noktalandı.
Fenerbahçe, Bursaspor maçı hazırlıklarını tamamladı ve Can Bartu Tesisleri\'nde kampa girdi. 

(FOTOĞRAFLI)
 

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