-FENERBAHÇE BURSA'DA BURSA (A.A) - 28.10.2010 - Spor Toto Süper Lig'de yarın Bursaspor ile karşılaşacak Fenerbahçe takımı, Bursa'ya geldi. Topçular Arabalı Vapuru'yla Yalova'ya gelen ve buradan karayoluyla Bursa'ya geçen Fenerbahçe kafilesi, kamp yapacağı Uludağ Üniversitesi (UÜ) Görükle Yerleşkesi'ndeki Holliday Inn Hotel'e giriş yaptı. Fenerbahçe'yi yaklaşık 50 kadar sarı-lacivertli taraftar karşıladı. Otel önünde meşale yakıp takımları lehine tezahürat yapan taraftarların, futbolculara yaklaşmasına izin verilmedi. Bu arada, yaklaşık 15-20 kişilik Bursaspor taraftar grubu da otel önüne gelerek, kendi takımları lehine tezahürat yaptı. İki taraftar grubu arasında, sözlü sataşma yaşanırken, polis grupları birbirine yaklaştırmadı. Fenerbahçeli futbolcuların otele giriş yapmasıyla iki taraftar grubu da taşkınlık yapmadan dağıldı. Öte yandan, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım, otele takımdan ayrı geldi.