T24 LogoT24 Logo
Spor

FENERBAHÇE BURSA'DA BURSA (A.A)

28 Ekim 2010 21:15

-FENERBAHÇE BURSA'DA BURSA (A.A) - 28.10.2010 - Spor Toto Süper Lig'de yarın Bursaspor ile karşılaşacak Fenerbahçe takımı, Bursa'ya geldi.  Topçular Arabalı Vapuru'yla Yalova'ya gelen ve buradan karayoluyla Bursa'ya geçen Fenerbahçe kafilesi, kamp yapacağı Uludağ Üniversitesi (UÜ) Görükle Yerleşkesi'ndeki Holliday Inn Hotel'e giriş yaptı.  Fenerbahçe'yi yaklaşık 50 kadar sarı-lacivertli taraftar karşıladı.  Otel önünde meşale yakıp takımları lehine tezahürat yapan taraftarların, futbolculara yaklaşmasına izin verilmedi.  Bu arada, yaklaşık 15-20 kişilik Bursaspor taraftar grubu da otel önüne gelerek, kendi takımları lehine tezahürat yaptı.  İki taraftar grubu arasında, sözlü sataşma yaşanırken, polis grupları birbirine yaklaştırmadı.  Fenerbahçeli futbolcuların otele giriş yapmasıyla iki taraftar grubu da taşkınlık yapmadan dağıldı.  Öte yandan, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım, otele takımdan ayrı geldi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Kayseri'de yolcu otobüsü devrildi 23 yaralı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Dilipak: Senaryoya göre AK Parti BOP ile zaten aynı projenin...

Fethullah Gülen'den özür dilemeyen gazeteciye hapis cezası...

Kulis: Erdoğan 'asla' demişti; MHP'nin af paketi için formül aranıyor...

Erdoğan'dan İmamoğlu'na Kanal İstanbul tehdidi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24