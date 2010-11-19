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Spor

FENERBAHÇE BUCASPOR MAÇINA HAZIRLANIYOR İSTANBUL (A.A)

19 Kasım 2010 22:20

-FENERBAHÇE BUCASPOR MAÇINA HAZIRLANIYOR  İSTANBUL (A.A) - 19.11.2010 - Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında, 22 Kasım Pazartesi günü Bucaspor ile Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadı'nda oynayacağı maçın hazırlıklarını akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü. Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde, teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde gerçekleştirilen antrenman koşu ve ısınma hareketleriyle başlarken, sarı-lacivertli oyuncuların 3'erli gruplar halinde 5'e 2 top kapma ve pas çalışmasıyla devam etti. Hücum ve defans varyasyonları ile süren idman dar alanda yapılan taktik ağırlıklı maçla tamamlandı.  Emre Belözoğlu, Özer Hurmacı ile sol kalçası ve sol dirseğinde ezilme tespit edilen Mert Günok'un tedavisine tesislerde devam edilirken, Uruguay Milli Takımı'nda forma giyen Lugano ise akşam saatlerinde İstanbul'da olacağı için antrenmana katılmadı. Milli takımlardan dönen oyuncuların yanı sıra bir süredir sakatlığı nedeniyle antrenmanların tamamına katılamayan Selçuk Şahin de bugün takımla birlikte çalışmaların tamamına iştirak ederken, yine bir süredir rahatsızlığı nedeniyle antrenmanlarda yer alamayan Cristian da takımla birlikte çalışmalara katıldı. Güiza ile Ertuğrul Taşkıran ise bireysel oyuncu antrenörü Dolu Arslan ile takımdan ayrı çalıştı. Fenerbahçe, Bucaspor maçının hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek. 

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