Fenerbahçe, Bordon'u istiyor

Alman spor dergisi Kicker, Fenerbahçe'nin, Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) takımlarından FC Schalke 04'te oynayan Brezilyalı futbolcu Marcelo Bordon'un peşinde olduğunu yazdı.



"Bordon'un Fenerbahçe'yle flörtü" başlığıyla verilen haberde, "Fenerbahçe, Brezilyalı'yı cazip bir teklifle tavlamak istiyor" şeklinde ifadeye yer verildi.



Bordon'un Fenerbahçe'nin talebine soğuk bakmadığı da belirtilen haberde, Fenerbahçe'nin, FC Schalke 04 kulübünün, yüksek ücret alan Bordon'u transfer ücreti istemeden vermesini ümit ettiği kaydedildi.



Schalke'de 2010 yılına kadar sözleşmesi bulunan Bordon, takımdan ayrılmak istediğini söylemiş, ancak daha sonra, kendisinden sözleşmesini yerine getirmesinin istenilmesi durumunda takımda kalabileceğini açıklamıştı.



Bundesliga'da 267 kez forma giyen Bordon, bugüne kadar ligde toplam 25 gol attı.

