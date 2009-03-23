Fenerbahçe Beşiktaş'a set vermedi



Aroma Bayanlar Voleybol Birinci Ligi'nde yapılan derbi maçta Fenerbahçe Acıbadem, Beşiktaş'ı 3-0 mağlup etti.



Fenerbahçe Acıbadem, Aroma Bayanlar Voleybol Birinci Ligi'nde ezeli rakibi Beşiktaş'ı 3-0'la geçti.



Sarı-lacivertli takım karlışmanın setlerini 25-14, 24-22 ve 25-20 kazandı.



FENERBAHÇE ACIBADEM: 3 - BEŞİKTAŞ: 0

Salon: TVF 50. Yıl

Hakemler: Kadir İlbeyli xx, Hikmet Ay xx

Fenerbahçe: Oksana xxx, Ergül xx, Duygu xx, Eda xx, Seda xxx, Anja xxx (Necla xxx, Merve xx, Nisa x, Marina x)

Beşiktaş: Angela xx, Natalia xxx, Hilal x, İpek x, Nascimento xx, Delic xx (Pınar x, Melis x, Nuray x, Heather x)

Setler: (25-14, 24-22, 25-20)

Süre: 64 dakika (18, 24, 22)



