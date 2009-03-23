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Spor

Fenerbahçe Beşiktaş'a set vermedi

Aroma Bayanlar Voleybol Birinci Ligi'nde yapılan derbi maçta Fenerbahçe Acıbadem, Beşiktaş'ı 3-0 mağlup etti.

23 Mart 2009 02:00


Aroma Bayanlar Voleybol Birinci Ligi'nde yapılan derbi maçta Fenerbahçe Acıbadem, Beşiktaş'ı 3-0 mağlup etti.

Fenerbahçe Acıbadem, Aroma Bayanlar Voleybol Birinci Ligi'nde ezeli rakibi Beşiktaş'ı 3-0'la geçti.

Sarı-lacivertli takım karlışmanın setlerini 25-14, 24-22 ve 25-20 kazandı.

FENERBAHÇE ACIBADEM: 3 - BEŞİKTAŞ: 0
Salon: TVF 50. Yıl
Hakemler: Kadir İlbeyli xx, Hikmet Ay xx
Fenerbahçe: Oksana xxx, Ergül xx, Duygu xx, Eda xx, Seda xxx, Anja xxx (Necla xxx, Merve xx, Nisa x, Marina x)
Beşiktaş: Angela xx, Natalia xxx, Hilal x, İpek x, Nascimento xx, Delic xx (Pınar x, Melis x, Nuray x, Heather x)
Setler: (25-14, 24-22, 25-20)
Süre: 64 dakika (18, 24, 22)

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