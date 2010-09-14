-FENERBAHÇE, BEŞİKTAŞ'A ODAKLANDI İSTANBUL (A.A) - 14.09.2010 - Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'de hafta sonu Beşiktaş ile yapacağı derbi maçının hazırlıklarını sürdürdü. Teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde, Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştirilen basına kapalı antrenmanda sarı-lacivertli ekip, salonda çabukluk ve dayanıklılık çalışması yaptı. Tedavisini İspanya'da sürdüren Güiza ile sakatlıkları nedeniyle tedavileri süren Yobo, Mert ve Uğur antrenmana katılmadı. Sarı-lacivertliler, günün ikinci çalışmasını bu akşam basına açık olarak gerçekleştirecek.