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Spor

FENERBAHÇE, BEŞİKTAŞ'A ODAKLANDI İSTANBUL (A.A)

14 Eylül 2010 17:11

-FENERBAHÇE, BEŞİKTAŞ'A ODAKLANDI İSTANBUL (A.A) - 14.09.2010 - Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'de hafta sonu Beşiktaş ile yapacağı derbi maçının hazırlıklarını sürdürdü.  Teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde, Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştirilen basına kapalı antrenmanda sarı-lacivertli ekip, salonda çabukluk ve dayanıklılık çalışması yaptı. Tedavisini İspanya'da sürdüren Güiza ile sakatlıkları nedeniyle tedavileri süren Yobo, Mert ve Uğur antrenmana katılmadı.  Sarı-lacivertliler, günün ikinci çalışmasını bu akşam basına açık olarak gerçekleştirecek. 

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