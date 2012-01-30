Fenerbahçe: Beşiktaş taraftarını bekliyoruz

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Fenerbahçe Kulubü, 5 Şubat Pazar günü oynanacak Beşiktaş derbisiyle ilgili internet sitesi aracalığıyla açıklama yaptı.''Beşiktaş taraftarını bekliyoruz'' başlığıyla yapılan açıklamada, Fenerbahçeli taraftarların sezonun ilk yarısında Fiyapı İnönü Stadı'ndaki maça gitmiş olmasından dolayı eşitlik ilkesi göz önüne alınarak teklifin kabul edildiği belirtilerek, ''Beşiktaş yönetiminin taraftarların maça gelmesi konusundaki talebi, yönetimimiz tarafından kabul edilmiştir'' denildi.Futbol Federasyonu'nun onay vermesi halinde Beşiktaş taraftarının karşılaşmayı stattan izleyebileceği belirtilen açıklamada şu ifadeler yer aldı:''Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında 5 Şubat Pazar akşamı saat 19.00'da stadyumumuzda oynayacağımız Beşiktaş derbisine Beşiktaş taraftarlarını da bekliyoruz. Taraftarlarımızın Fiyapı İnönü Stadyumu'nda oynanan maça gitmiş olmasından dolayı, eşitlik ilkesi göz önüne alınarak Beşiktaş yönetiminin, taraftarların maça gelmesi konusundaki talebi, yönetimimiz tarafından kabul edilmiştir. Federasyonumuzun da onay vermesi halinde hafta sonu oynayacağımız derbi mücadelesinde Beşiktaş taraftarlarını stadyumumuzda ağırlamaktan memnuniyet duyacağız.''Sezonun ilk yarısında 8. haftadaki sarı-lacivertli taraftarların Fiyapı İnönü Stadı'nda izleyebildikleri Beşiktaş-Fenerbahçe mücadelesinden sonra, Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray ve Trabzonspor takımlarının kendi aralarındaki maçlara deplasman takımının taraftarının gitmemesi yönünde ortak karar alınmıştı.