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Spor

Fenerbahçe, Beşiktaş maçının bilet satışları durdurdu

Fenerbahçe, PFDK'ya sevk edildiği için Beşiktaş maçının bilet satışları durdurdu

22 Kasım 2016 21:31

Fenerbahçe, PFDK'ya sevk edilmesi doyayısıyla Beşiktaş maçının bilet satışları durdurdu.

İşte Fenerbahçe Kulübü'nde yapılan açıklama;
20.11.2016 tarihinde stadımızda oynanan Fenerbahçe - Galatasaray müsabakası sonrasında kulübümüz "Çirkin ve kötü tezahürat" sebebiyle Türkiye FutbolFederasyonu Hukuk Kurulu tarafından, Futbol Disiplin Talimatı'nın 53.maddesi tahtında PFDK'ya sevk edilmiştir.

Hukuk Kurulumuz, konuyla ilgili gerekli yazılı savunmayı yapacak olmakla birlikte, PFDK'nın vereceği karara kadar Fenerbahçe - Beşiktaş maçının bilet satışı durdurulmuştur.

PFDK'nın vereceği karar sonrasında kulübümüz tarafından bilet satışı hususunda yeni açıklama yapılacaktır. Bu ana kadar bilet satın alan taraftarlarımız, verilecek karar sonrasında herhangi bir hak kaybına uğramayacak, duruma uygun şekilde gerekirse Passolig kartlarına geri yükleme yapılacaktır.

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