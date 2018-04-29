Fenerbahçe-Beşiktaş maçı kaldığı yerden seyircisiz oynanacak

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Ziraat Türkiye Kupası'nda çıkan olaylar yüzünden yarıda kalan maçın kaldığı yerden seyircisiz oynanmasına karar verdi.

TFF Yönetim Kurulu, maçın 3 Mayıs Perşembe günü 57'inci dakikadan itibaren oynanmasına hükmetti.

Bu arada, çıkan olaylarla ilgili olarak İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen adli soruşturma kapsamında da Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş ile futbolcular Caner Erkin ve Ricardo Quaresma, mağdur sıfatıyla ifadeye çağrıldı.

Şenol Güneş, Caner Erkin ve Ricardo Quaresma'nın ifadeleri İstanbul Emniyet Müdürlüğü Spor Güvenliği Şube Müdürlüğü tarafından alınacak.

Öte yandan yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınanların sayısı 45'e yükseldi.