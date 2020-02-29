Fenerbahçe beraberliği son dakikada kurtardı

Fenerbahçe, Süper Lig'in 24. haftasında konuk olduğu Antalyaspor'la son dakikada attığı golle 2-2 berabere kaldı. Ev sahibinde Hakan Özmert, uzatma dakikalarında kırmızı kart gördü. Sarı-lacivertliler, bu sonuçla birlikte ligdeki son 5 maçta yalnızca 2 puan alabildi.

Karşılaşmanın 16. dakikasında Fenerbahçe üst üste iki pozisyonda gole yaklaştı. Sol taraftan Kruse'nin ortasında arka direkte Mehmet Ekici topa kafayı vurdu. Kaleci Boffin'in müdahale ettiği topu savunmadaki Celustka çizgi üzerinden çıkardı. Altıpasın sağında topu yeniden önünde bulan Mehmet Ekici'nin boş pozisyonda vuruşunda, meşin yuvarlak üst direkten oyun alanına döndü.

19. dakikada Antalyaspor önemli bir fırsattan sonuç alamadı. Bu dakikada Fenerbahçe savunmasının hatasında topu kontrol eden Amilton, ceza sahasına girdi ve kaleci Altay ile karşı karşıya kaldı. Amilton, Altay'ı çalımlamak istedi. Kalesini terk eden Altay, iki hamlede topu kontrol etti ve gole izin vermedi.

35. dakikada Fenerbahçe öne geçti. Mehmet Ekici'nin pasıyla sağ çaprazdan ceza sahasına giren Ozan Tufan'ın ortasında kale önünde Muric, düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 0-1

Karşılaşmanın ilk yarısı, Fenerbahçe'nin 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.

Fraport TAV Antalyaspor, karşılaşmanın ikinci yarısına baskılı bir oyunla başladı. Karşılaşmanın 52. dakikasında Lukas Podolski'nin ortasına kafayla çok iyi vuran Amilton skoru eşitledi: 1-1.

Ev sahibi ekip, bu golden beş dakika sonra 57. dakikada Hakan Özmert'in şık golüyle 2-1 öne geçti. Maçın 59. dakikasında Adis Jahovic'in attığı gol ofsayt gerekçesiyle geçerli sayılmadı.

Fenerbahçe, 90+6. dakikada beraberliği sağladı. Ferdi Kadıoğlu'nun sağdan kullandığı serbest vuruşta, kale önünde iyi yükselen Zajc, kafa vuruşuyla topu filelere gönderdi. 2-2.



Karşılaşmanın kalan bölümünde başka gol olmayınca Fenerbahçe, Fraport Antalyaspor ile 2-2 berabere kaldı.

Öte yandan karşılaşmanın bitiş düdüğünün ardından Antalyasporlu futbolcular ve teknik heyet hakeme itirazda bulundu. Kırmızı-beyazlı futbolcu Hakan Özmert, ikinci sarıdan kırmızı kart gördü. İtiraz nedeniyle yardımcı antrenör Şakir Özkayımoğlu'nu da hakem kırmızı kartla cezalandırdı.

Süper Lig'de beş maçtır kazanamayan Fenerbahçe puanını 39'a çıkartırken, ligde altı maçtır yenilgi yüzü görmeyen Fraport TAV Antalyaspor da puanını 23'e çıkarttı.