Fenerbahçe: Ben Arfa ile ilgilenmiyoruz

Fenerbahçe kulübü web sitesinden bir açıklama yaparak, Hatem Ben Arfa'nın transferinin söz konusu olmadığını bildirdi.

Açıklamada, "Son dönemde medyada futbolcu Hatem Ben Arfa'nın kulübümüze transferi ile ilgili gerçek olmayan haberler yer almaktadır. Başkanımız Sayın Aziz Yıldırım, konuyla ilgili en doğru bilgileri şahsen vermiş olup, geçen 1 aylık süreçte oyuncunun kulübüyle olan problemleri devam etmektedir ve durumunda herhangi bir değişiklik yoktur. Dolayısıyla oyuncunun kulübümüze transferiyle ilgili çıkan haberler yalandır. Kamuoyuna duyururuz” ifadelerine yer verildi.

Paris Saint-Germain oyuncusu Hatem Ben Arfa’nın adı transfer döneminin ilk günlerinden bu yana Fenerbahçe başta olmak üzere Süper Lig kulüpleriyle anılmıştı.