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Spor

Fenerbahçe, Belhanda için 12 milyon Euro ödeyecek

Fenerbahçe, Montpellier'in şampiyonluğunda büyük rol oynayan 22 yaşındaki Younes Belhanda ile anlaşmaya vardı

06 Ocak 2013 15:52

Fransa'nın Montpellier takımında oynayan Faslı Younes Belhanda için bir süredir temaslarını sürdüren Fenerbahçe, oyuncu ve kulübü ile anlaşmaya vardı.
 
Fenerbahçe, geçtiğimiz yıl Fransa'da yılın futbolcusu seçilen ve Montpellier'in şampiyonluğunda büyük rol oynayan 22 yaşındaki Younes Belhanda ile anlaşmaya vardı.

2014 yılına kadar Montpellier ile sözleşmesi bulunan Belhanda, bu sezon takımının tüm maçlarında forma giydi ve Şampiyonlar Ligi'ndeki maçlarda ise göz doldurdu.

22 yaşındaki oyuncu ile her konuda anlaşan Sarı-Lacivertliler, Montpellier ile de 12 milyon Euro karşılığında anlaşmaya vardı.

Şu an Afrika Kupası nedeniyle Fas Milli Takımı ile kampta bulunan genç oyuncu, turnuvanın ardından Sarı-Lacivertli ekiple sözleşme imzalayacak.

4 sezondur Montpellier forması giyen Belhanda, geçtiğimiz yıl 12 gol, 4 asistle şampiyonlukta önemli rol oynarken, büyük takımların da dikkatini çekmeyi başardı.

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