Fenerbahçe 'Belediye' mi oluyor?

T24 - Şike soruşturması nedeniyle zor günler geçiren Fenerbahçe, olası en kötü senaryolara göre hazırlıklarını yapıyor. Masada İstanbul Büyükşehir Belediyespor ile isim değişikliği de var.









Şike iddialarıyla zor günler geçiren Fenerbahçe, ‘küme düşme’ riskiyle karşı karşıya. Ancak Fenerbahçe’nin en kötü senaryoya dahi formülü hazır. Radikal gazetesinin haberine göre, Türkiye Futbol Federasyonu’nun (TFF) kararı Fenerbahçe’yi küme düşürme yönünde olursa, yöneticiler iki seçenekli bir formül üzerinde yoğunlaşacak. Birinci şık Fenerbahçe, İstanbul Büyükşehir Belediyespor (İBB) ile birleşecek. Fenerbahçe’nin adı İBB, İBB’nin adı Fenerbahçe olarak sadece kâğıt üzerinde değiştirilecek. Ya da ‘İBB Fenerbahçe’ adıyla sahaya çıkacak. TFF ve Fenerbahçe borsaya açık şirket olduğu için Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) birinci seçeneğe karşı çıkar ve ‘vize’ vermezse, bu kez ikinci formül devreye sokulacak.



İkinci formüle göre ise Fenerbahçe’nin yabancı futbolcuları bir yıllığına İBB’ye kiralanacak. Bir yıl Bankasya Ligi’nde oynayacak Fenerbahçe, gelecek sezon Süper Lig’e yükseldiğinde bu futbolcuları geri alacak. Böylece yabancı futbolcuların sözleşmesinde ‘takım küme düşmesi halinde futbolcu serbest kalır’ şartı varsa, bu şekilde geçersiz kalacak ve fiyatları yaklaşık 100 milyon euroyu bulan futbolcular külüpte kalmış olacak. Fenerbahçeli yöneticilerin İBB ile bu konuda temas kurdukları da öğrenildi. Tabii bu formülü devreye sokabilmek için TFF’nin resmi kararından önce kiralamanın gerçekleştirilmesi gerekiyor.

TFF’nin kararı bekleniyor



İki formül de masada. Elbette Fenerbahçeliler, düşmeyeceklerini düşünüyor. İddialara karşı da hem yerli hem de yurtdışından futbol hukuku konusunda uzman isimlere rapor hazırlatıyor. İlk iş bu iddialara karşı yapılacak hukuksal mücadele şeklinde olacak. Ancak TFF yönetiminin kararı küme düşme şeklinde olursa diğer iki formülden bir çıkış yolu aranacak.

‘Kayseri işi' birleşmeler



Türk futbolunda bundan önce üç önemli birleşme veya isim hakkı satın alma olayı (kamuoyunda hülle olarak yorumlanan) gerçekleştirildi. 2003-04 sezonunda Süper Lig’den düşen Kayserispor, aynı sezon Süper Lig’e yükselme hakkı elde eden Erciyesspor ile isim değişikliği yapıp, Süper Lig’de oynamaya devam etti. Büyük bir çöküş yaşayıp amatör kümeye kadar düşen Türk futbolunun çınarlarından Göztepe AŞ de 2008’de Aliağa Belediyespor’un yarışma haklarını satın alarak 3. Lig’de mücadele etmeye başladı.



Federasyonun, 2007-08’de Süper Lig’de oynayan Gençlerbirliği Oftaşspor’un Gençlerbirliği ile ‘organik bir bağı olduğu’nu bildirmesi üzerine, kulüp, 2008’de ismini Hacettepespor olarak değiştirip 2008-09 sezonunda ligde yoluna devam etti.

‘TFF izin vermemeli'



Peki Fenerbahçe ile İstanbul Büyükşehir Belediyespor’un olası birleşmesi hukuken mümkün mü? Spor hukukçusu Kemal Kapulluoğlu, böyle bir adıma Türkiye Futbol Federasyonu’nun izin vermemesi gerektiğini savunuyor: “TFF, kendi yaptırımını boşa çıkartacak bir uygulamaya izin vermemeli. Çünkü siz bir ceza veriyorsunuz ama cezayı alan bunu boşa çıkartacak bir işlem yapıyor, bu normal değil.”



2004’te Kayserispor ile Erciyespor arasında yapılan isim değişikliğini de yorumlayan Kapulluoğlu, “O zaman taraflar, Süper Lig’e çıkan takımın ismine şehrin adının verilmesini talep ettiler. Bu da masum bir talep olarak değerlendirilip kabul edildi. Gizli bir niyet görülmedi yani” diye konuştu.

Fener'in kaderini SPK çizer



Türkiye Futbol Federasyonu’nun izniyle, amatör ve profesyonel tüm futbol faaliyetlerini halka açık şirketi Sportif AŞ’ye devreden Fenerbahçe’ye Sermaye Piyasası Kurulu’ndan (SPK) bu konuda henüz onay çıkmadı. SPK yetkilileri, federasyonun izninden önce yaptıkları açıklamalarda, Fenerbahçe Futbol Takımı’nın, Sportif AŞ’ye devrinin soruşturmadan etkilenebileceğine dikkat çekerek, “TFF, futbolcu değerini etkileyen karar alırsa devir zorlaşır. Belirlenen değerlerden oyuncular Sportif AŞ’ye alınmayabilir” değerlendirmesinde bulunmuştu.



SPK’nın bu konudaki incelemesi sürerken, Fenerbahçe Sportif AŞ, Volkan Babacan’ın ardından Emenike’nin de transferini borsaya bildirdi. Sportif AŞ, futbol takımını 134.1 milyon değer üzerinden devralmıştı. Fakat, TFF’nin şike soruşturması sonunda takımı küme düşürmesi, şampiyonluğunu alması ve Şampiyonlar Ligi’ne katılmasına izin vermemesi yönünde kararlar alması halinde takımın belirlenen değeri karşılamasını neredeyse imkânsız kılacak. SPK’nın bu birleşmeye onay vermemesi durumunda, Fenerbahçe’nin Sportif AŞ’nin bünyesinden çıkacak olan futbolcularını, şike soruşturması sonuçlanana kadar başka bir kulübe devretmesinin önü açılacak.

Başka kulübe devir zor



SPK’nın birleşmeye onay vermesi halinde ise futbolcuların başka bir kulübe devredilmesi teknik olarak güçleşecek. Çünkü futbolcuların başka bir kulübe verilmesi, malvarlığını azaltma olarak yorumlanacak. Birleşmenin onaylanması durumunda ayrıca şike soruşturması sonuçlanana kadar Fenerbahçe’nin futbol takımının başka bir takımla birleştirilmesi de çok zor. Zira, böyle bir birleşmenin gerçekleşmesi için halka açık şirketin ortaklarına çağrı yapılması gerekliliği var.



Birleşmenin onaylanmaması durumunda takımın başka bir takımla birleşmesi için yine SPK’nın izni gerekecek. Çünkü halka açık şirket gelirinin tamamını futbol takımından sağlıyor.