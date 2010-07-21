-FENERBAHÇE, BELÇİKA'DAKİ KAMPI TAMAMLADI GENK (A.A) - 21.07.2010 - Belçika'nın Genk kentinde hazırlık çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, bu sabah yaptığı idmanla Belçika kampını tamamladı. Kondisyon ağırlıklı ve çift kale maç ile sabah idmanı yapan Fenerbahçe, Galatasaray ile bu akşam yapacağı Spor Toto Dostluk Kupası karşılaşması için Almanya'nın Mönchengladbach kentine gitti. Mönchengladbach Borussia Park Stadı'ndaki Fenerbahçe-Galatasaray ''Spor Toto Dostluk Kupası'' maçı öncesinde, Fenerbahçe Spor Kulübü Yönetim Kurulu, teknik heyet ve futbolcuların katılımı ile GSM hattı Fenercell'in imza töreni yapılacak. Fenerbahçe, Galatasaray karşılaşmasından sonra özel uçakla İstanbul'a dönecek.