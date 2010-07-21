T24 LogoT24 Logo
Spor

FENERBAHÇE, BELÇİKA'DAKİ KAMPI TAMAMLADI GENK (A.A)

21 Temmuz 2010 16:10

-FENERBAHÇE, BELÇİKA'DAKİ KAMPI TAMAMLADI GENK (A.A) - 21.07.2010 - Belçika'nın Genk kentinde hazırlık çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, bu sabah yaptığı idmanla Belçika kampını tamamladı. Kondisyon ağırlıklı ve çift kale maç ile sabah idmanı yapan Fenerbahçe, Galatasaray ile bu akşam yapacağı Spor Toto Dostluk Kupası karşılaşması için Almanya'nın Mönchengladbach kentine gitti.  Mönchengladbach Borussia Park Stadı'ndaki Fenerbahçe-Galatasaray ''Spor Toto Dostluk Kupası'' maçı öncesinde, Fenerbahçe Spor Kulübü Yönetim Kurulu, teknik heyet ve futbolcuların katılımı ile GSM hattı Fenercell'in imza töreni yapılacak. Fenerbahçe, Galatasaray karşılaşmasından sonra özel uçakla İstanbul'a dönecek.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Gelecek Partisi kurucusu Turhan: Gençlerden özür diliyorum; bu tabloda kısmen...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Fatma Şahin: Dönüş şartları oluşturulursa Antep'teki Suriyelilerin %60'ı gitmekten yana;...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Mehmet Ağar: Yeni kurulacak partileri mutlaka vazgeçirmek lazım, aksi takdirde...

Kanal İstanbul ÇED raporuna yorum: “Bu rapor felakettir. İki denizi...

ABD medyası: Trump hükûmeti, Kongre'ye mevcut yaptırım tasarısına karşı çıkan...

Kavala/Gezi davasında şok: Mahkeme, Ali İsmail Korkmaz cinayetinde suçlu bulunan...

Polis Akademisi mezuniyet töreni cami külliyesinde...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24