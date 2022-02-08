Fenerbahçe Beko, lider Real Madrid'i devirdi; Euroleague'de üst üste 5. galibiyetini aldı

THY EuroLeague'deki son 4 maçını kazanarak yükselişe geçen Fenerbahçe Beko, erteleme maçında lider Real Madrid'i 66-51 mağlup etti.

Turkish Airlines EuroLeague'in 18. hafta erteleme maçında Fenerbahçe Beko, Real Madrid'i konuk etti.

Tedavileri süren De Colo, Vesely, Shayok, Barthel ve Şehmus Hazer'in yanı sıra yeni transfer Starks da mücadele yer almadı.

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nun 10. yılını kutlayan sarı-lacivertliler, ilk yarıda savunmasıyla ön plana çıktı. Real Madrid'de kolay sayı şansı tanımayan Fenerbahçe, ilk çeyreği 19-8, devreyi ise 27-17 önde kapattı.

EuroLeague tarihine not

20 dakikada sadece 17 sayı üretebilen Real Madrid, bir EuroLeague maçında en az sayı attığı devreyi oynadı. İspanyol devinin bir önceki kötü rekoru, 2004/05 sezonundaki Cibona maçıydı: 23 sayı.

Kapalı gişe karşılaşmada seyircisinin de desteğini arkasına alan Fenerbahçe Beko, üçüncü çeyrekte de üstün oyununu korudu. Marko Guduric ve Melih Mahmutoğlu ile sayılar üreten Aleksandar Djordjevic takımı son 10 dakikaya 18 sayı farkla geçti.(48-30)

Son çeyrekte rakibinin skora ortak olmasına izin vermeyen temsilcimiz, parkeden 66-51 galip ayrıldı.

Fenerbahçe'de Marko Guduric 12, Melih Mahmutoğlu 10 sayı üretti. Dyshawn Pierre ise 10 sayı, 8 ribaund, 2 asist ve 1 top çalmayla oynadı. Real Madrid'de ise Walter Tavares 14, Sergio Llull 12 sayı kaydetti.

Erteleme maçıyla üst üste 5. kez kazanan Fenerbahçe, 12. galibiyetini elde etti. Ligin zirvesinde yer alan Real Madrid, İstanbul'a 9 galibiyetlik serisiyle gelmişti. İki takım arasında oynanan karşılaşmayı İspanya temsilcisi 70-69 kazanmıştı.

Fenerbahçe Beko, 26. hafta maçında 11 Şubat Cuma günü Bayern Münih'i ağırlayacak.