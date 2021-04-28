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Spor

Fenerbahçe Beko, Euroleague'e veda etti

Seriyi 3-0 kazanan CSKA Moskova adını Final Four'a yazdırdı

28 Nisan 2021 23:20

THY Euroleague çeyrek final üçüncü maçında Fenerbahçe Beko, CSKA Moskova'ya 85-68 mağlup oldu ve turnuvaya veda etti. Seriyi 3-0 kazanan Rus ekibi adını Final Four'a yazdırdı.

Fenerbahçe BekoCSKA MoskovaEuroleagueTHY Euroleague
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