Fenerbahçe 'bayram öncesi' taraftarını sevindiremedi

Spor Toto Süper Lig'de Bursaspor ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi. Serdar Kesimal'ın 11. dakikada kendi kalesine attığı golle Bursaspor 1-0 öne geçerken, 23'te Sow skoru eşitledi. Karşılaşmanın özellikle ikinci yarısında büyük çekişme yaşandı. Bir Bursaspor kalesinde, bir Fenerbahçe kalesinde pozisyonlar üretilirken, kaleciler ön plana çıktı ve gole izin vermedi. İkinci yarıya etkili başlayan Bursa temsilcisi, Sarı-Lacivertlilere zor dakikalar yaşatırken, mücadelenin sonuna doğru dümen Fenerbahçe'ye geçti. Rakip kalede etkisini artıran konuk takım, birçok pozisyondan gol çıkartamayınca mücadele 1-1 sona erdi.

Son üç maçından beraberlik elde eden Bursaspor bu karşılaşmadan da beraberlikle ayrılırken puanı da 10'a yükseltti. Fenerbahçe ise lige verilen aranın ardından Bursa'da 1 puanı hanesine yazdırırken, Sarı-Lacivertli ekip puanını 13'e yükseltti.

Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 sona erdi

İkinci yarıya hızlı başlayan taraf Bursaspor oldu. Hızlı gelişen Bursaspor atağında Batalla'nın ara pasında kaleci Volkan ile karşı karşıya kalan Murat Yıldırım'ın vuruşunda Volkan Demirel gole izin vermedi.

Bursaspor'un baskısı birkaç dakika içinde azalırken, her iki takımın top kayıplarının ardından oyunun temposu düştü.

Dakikalar 63'ü gösterirken Bursaspor net bir pozisyondan yararlanamadı. Sağ kanattan gelişen atakta Basser ceza sahasına ortaladı. Gelen top savunmadan sekerek boşta kaldı. Boşta kalan topa sağ altıpas çizgisi üzerinde uzanan Okan Deniz'in vuruşunda top kalenin solundan dışarı gitti.

66'da Bursaspor atağında Basser'in vuruşunda kaleci Volkan uzanarak topun sahibi olurken, Fenerbahçe yarı alanında etkili olan ev sahibi takım üstünlük sağlayacağı gole yaklaşsa da skor değişmedi.

Karşılaşmanın temposu bu dakikalarda daha da artarken 68. dakikada Sow'un sağ çaprazdan sert vuruşunda top kalenin hemen yanında dışarı gitti.

Karşılıklı ataklar devam ederken Bursaspor bir kez daha çok yaklaştı. 70'de Bursaspor'un sağ kanattan kullandığı korner vuruşundan sonra ceza sahası dışında topla buluşan Fernando Belluschi topu doğrudan kaleye göndermek istedi. Defansa çarpan top kaleci Volkan'ı yanılttı ancak Volkan son anda uzanarak topa sahip oldu.

Bursaspor atağının hemen ardından bu kez de Fenerbahçe çok önemli bir pozisyon yakaladı. Sol kanattan hızlı çıkan Fenerbahçe'de Moussa Sow'un ara pasında sol çaprazda topla buluşan Caner, rakibini geçerek kaleci ile karşı karşıya kaldı. Caner'in vuruşunda top kaleci Scott Carson'dan oyun alanına geri döndü.

Oyuna ağırlığını koyan Fenerbahçe, kısa paslarla rakip yarı alanda pozisyon aradı. Mücadelenin 86. dakikasında karşılaşmanın hakemi Yunus Yıldırım, itirazlarını sürdüren Ertuğrul Sağlam'ı tribüne gönderdi. Baskısını sürdüren Fenerbahçe, Caner Erkin ile gole yaklaşırken, Scott Carson geçit vermezken, oyunun son bölümlerinde Sarı-Lacivertliler sağlı sollu kornerler kullansa da bulduğu pozisyonları değerlendiremedi.

Karşılaşma karşılıklı gollerin ardından 1-1 sona erdi.

Bursaspor: 1 - Fenerbahçe: 1

Stat: Atatürk



Hakemler: Yunus Yıldırım, Adil Sinem, İsmail Şencan



Bursaspor: Carson, Basser, İbrahim, Ömer, Hakan, Murat (Dk.62 Okan), N'Diaye, Belluschi, Vederson (Dk.82 Ferhat), Batalla, Pinto (Dk.90 1 Sestak)



Fenerbahçe: Volkan, Egemen, Serdar, Bekir, Hasan Ali, Baroni, Kuyt, Krasic (Dk.46 Stoch), Selçuk, Caner (Dk.89 Sezer), Sow (Dk.89 Semih)



Goller: Dk. 12 Serdar Kesimal (Kendi kalesine)(Bursaspor), Dk. 23 Musa Sow (Fenerbahçe)



Sarı Kart: 90 1 Serdar (Fenerbahçe)