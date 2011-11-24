-Fenerbahçe başkentte kazanmak istiyor İSTANBUL (A.A) - 24.11.2011 - Spor Toto Süper Lig'de yarın deplasmanda Gençlerbirliği ile karşılaşacak Fenerbahçe'nin hedefi rakip sahada galibiyet. Ligde sezona iyi başladıktan sonra deplasmanda üst üste kazanma rekorunu eline geçirerek, 12 maça taşıyan sarı-lacivertliler, 8. haftada Beşiktaş ile yaptıkları derbi maçta 2-2'lik beraberlikle bozulan serinin ardından, 10. haftada Sivasspor deplasmanında 2-0'lık yenilgiden kurtulamadı. Başkent ekibi karşısında 2 hafta aradan sonra rakip sahada 3 puanı hedefleyen lig lideri Fenerbahçe'de sarı kart cezalısı Bekir İrtegün, Gençlerbirliği mücadelesinde forma giyemeyecek. Sağ kasığındaki sakatlığının tedavisi süren Mehmet Topuz'un yarınki maçta riske edilmemesi bekleniyor. Sakatlığının tedavisi süren Dia da kadroda yer almayacak. Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman'ın, Bekir İrtegün ve Mehmet Topuz'un yokluğunda Bilica ve Özer Hurmacı'ya forma vermesi beklenirken, sarı-lacivertli ekibin Gençlerbirliği karşısında sahaya çıkması beklenen olası 11 şöyle: Volkan Demirel, Gökhan Gönül, Bilica, Yobo, Ziegler, Özer Hurmacı, Cristian, Emre Belözoğlu, Caner Erkin, Alex, Bienvenu Sarı-lacivertli ekipte, geçen hafta Eskişehirspor maçında forma giyemeyen Ziegler ve Yobo yarınki mücadelede takımdaki yerlerini alabilecek. Ankara 19 Mayıs Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak maçı hakem Halis Özkahya yönetecek.