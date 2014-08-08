Aziz Yıldırım'dan Yanal'ın tatil fotoğrafları yorumu: Kimsenin özel hayatına karışmam

Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, teknik direktör Ersun Yanal'ın görevine son verileceği iddialarıyla ilgili olarak "Beni arayıp 'Antrenörü değiştiriyormuşsunuz' diyorlar. Böyle bir şey mümkün mü? Ben tek başıma yapabilir miyim?" dedi.

Yıldırım, bazı yayın organlarında yer alan ve "Ersun Yanal'ı bu fotoğraflar yaktı" başlığıyla servis edilen, tatil fotoğraflarıyla ilgili olarak ise, "Ben basına konuşmam. Bu kulüpteki insanlara hataları varsa bizzat söylerim. Kimsenin özel hayatı beni ilgilendirmez, ta ki zarar verene kadar. Hissedersem, söylerim" diye konuştu.

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım basın toplantısı düzenledi.

Aziz Yıldırım'ın açıklamasından satırbaşları şöyle:

Bugün önemli bir gün. 3 büyük kulüp, #SOMA için yardım maçı yapacağız. Taraftarlar bir arada oturacak. 20 binden fazla bilet satıldı. Soma'daki şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum.

Burası Fenerbahçe Spor Kulübü. Fenerbahçe Sportif AŞ halka arza edilmiş bir şirket. Burası şirket mantığıyla idare ediliyor.

Fenerbahçe futbol takımı nisan ayında şampiyon oldu. Bu çok görülen bir durum değil. Sporcularımız 2 buçuk ay tatil yaptı.

Bizim görevimiz, yeni sezon öncesinde onlarla konuşmak, beklentilerimizi anlatmaktır. Onlarla toplantı yapmaktır. Biz, sporcularımızın ve tüm çalışanlarımızın bütün ödemelerini yaptık. Onların artık hedefe doğru çalışması lazım.

Ben basına konuşmam. Bu kulüpteki insanlara hataları varsa bizzat söylerim. Kimsenin özel hayatı beni ilgilendirmez, ta ki zarar verene kadar. Hissedersem, söylerim

Ortada bir başarı varsa yöneticisine, teknik heyetine, kongre üyelerine, camiasına aittir.

Beni arayıp 'Antrenörü değiştiriyormuşsunuz' diyorlar. Böyle bir şey mümkün mü? Ben tek başıma yapabilir miyim?

Sporcularımızın yüzde 90'ı, 2011'den beri burada onur mücadelesi veriyor. Onlara hakaret etme hakkım yok. Ben, onları uyardım. Bu sezon şampiyon olmamız gerektiğini anlattım. Hocaya da, oyunculara da...