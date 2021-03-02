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Spor

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve Sportif Direktörü Emre Belözoğlu, PFDK'ya sevk edildi

02 Mart 2021 22:50

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç ve futbol takımı sportif direktörü Emre Belözoğlu'nu, Kovid-19 salgını nedeniyle müsabakalarda uygulanacak tedbirlere ilişkin talimat maddesi uyarınca Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk etti.

PFDKTFFAli KoçEmre Belözoğlu
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