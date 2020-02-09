T24 LogoT24 Logo
Spor

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'tan kritik basın toplantısı

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un, yarın saat 14.00'de açıklamalarda bulunacağı açıklandı

09 Şubat 2020 19:26

Fenerbahçe, Aytemiz Alanyaspor'la 1-1 berabere biten karşılaşma ardından maçın hakemi Ümit Öztürk'e tepkide bulunmuştu.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, maç sonunda yaptığı açıklamada, "Fenerbahçe üzerinde oyunlar oynanıyor; bu olay sosyal, toplumsal çok büyük sorunlar çıkaracak noktaya geldi" ifadelerini kullanmıştı.

Sarı-lacivertlilerde resmi siteden yapılan açıklamada Başkan Ali Koç’un, yarın (10 Şubat) saat 14.00’de açıklamalarda bulunacağı duyuruldu.

Taraftarlardan yürüyüş kararı

Ayrıca sarı lacivertlilerde taraftar grupları 12 Şubat Çarşamba Günü, saat 15.00’da Türkiye Futbol Federasyonu Riva Binasına yürüyüş yaparak tepki gösterecek.

ETİKETLER

Ali KoçFenerbahçebasın toplantısı
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24