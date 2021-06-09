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Spor

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç: Mecbur kalmadıkça kimseyi satmak istemiyoruz

09 Haziran 2021 18:07

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, "Biz artık yabancı bir teknik direktörle anlaşacağız. Bizim kadromuz iyi, kuvvetli, yüzde 70 hazır. Mecbur kalmadıkça bel kemiğinden kimseyi satmak istemiyoruz ama cazip teklifler geliyor. En fazla 4-5 adet oyuncu nokta atışı yapmamız lazım" dedi.

Koç, FB TV'de ekonomi basınıyla bir araya geldi. Futbol ve Fenerbahçe ekonomisi hakkında açıklamalarda bulunan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, "TL'nin son 4 yıldaki performansı, ciddi anlamda belimizi büktü. Kulüplerin yarattığı ekonomi, öncelikle faizleri ödemek. Kulüplerin ekonomisi, bunu bile ödeyemeyecek duruma geldi" dedi.

Ali Koç'un açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Şapkadan tavşan çıkarmamız gerekiyor. Devletimiz, bir borç yapılandırmasını hazırladı. İlk raundda biz girmemiştik. İlk anlaşmanın yürümeyeceğini bilerek yola çıkıldı. Girmezken de düğmeyi baştan yanlış iliklemeyelim dedik.

"O dönemde bunu çıplak halle dile getirdiğimizde, 'Devletle kavga mı ediyorsunuz?' diyen kulüp başkanları da aynı noktaya geldi. 2+10 olacaktı. Bizim anlaştığımız buydu. Bunun sonucunda ana para sıfıra inecekti. Son dakika bir manevrayla bunun 2+7 olacağı söylendi.

"Bunun siyasi bir fikri mi var bilmiyorum. Biz de çok şaşırdık. 2+7'de, ana paranın yüzde 45'i hala ödenmemiş olacak. 6 ay geçti, biz eylülde bunu yapabilseydik, şimdi yüzde 18-20'lik faizleri konuşuyoruz. Pandemi sebebiyle, sıfır destek alan bir sektörüz. Ne bir faiz silinmesi oldu, ne ana paradan indirim oldu, ne de faiz oranlarında esnek sağlandı. Müşterimiz bir şekilde gemisini yüzdürebilsin diye yapılan tavizlerin hiçbiri kulüplere yapılmadı.

"Şikayet edecek durumda da değiliz, yaptığımız anlaşma bize büyük bir nefes aldırdı.

"Bu kulüpler, cumhuriyette misyon edinmiş kulüpler. Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş bir alanda rekabet ettiğinde, o spor gelişiyor.

"Amatörlerde şampiyonluğa mu oynayacağız, yoksa gençlerle mi oynayacağız? Rekabet ettiğimiz her branşta final oynadık. Küme düşen takımımız yok. Amatör branşların maliyeti 28-30 milyon avro, bir şekilde bu kaynağın yaratılması lazım.

"Harcama terbiyesi, isteseniz de istemeseniz de oluşmak durumunda. Bugünkü yapıyla, bu iş gitmez. Kulüplerin disipline edilmesi lazım. Bize her sene verilen toplam takım bütçeleri var. Buna bu şekilde baktığınızda, kendimizi disipline etmek zorundayız.

"Ama bu bir geceden diğer geceye olmuyor. Doğru yoldayız ama bu yolculuk devam ederken düzeltmeler gelebilir. Biz adam edemedik; UEFA, FFP ile disiplini sağlayamadı. FFP'de tam tersine giden tek ülke, bizmişiz."

Ali KoçFenerbahçeFenerbahçe Başkanı
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