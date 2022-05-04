Fenerbahçe Başkanı Ali Koç basın toplantısı düzenleyecek

8 Mayıs Pazar günü Süper Lig'de Beşiktaş ile karşılaşacak olan Fenerbahçe'de Başkan Ali Koç, perşembe günü saat 15.00'te basın toplantısı düzenleyecek.
Fenerbahçe'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşım ile duyurulan basın toplantısı Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde gerçekleştirilecek.
Fenerbahçe'den yapılan duruda; "Başkanımız Ali Koç, 6 Mayıs 2022 Cuma günü saat 15.00’te, Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi 1907 Tribünü’nde gündeme dair basın toplantısı düzenleyecektir." ifadelerine yer verildi.