Fenerbahçe, Başakşehir'in ön anlaşma sağladığı Emre Akbaba için devrede

Süper Lig devleri Emre Akbaba transferinden vazgeçmiyor. Alanyaspor, Emre Akbaba için cazip bir teklifte bulunan Başakşehir ile sezon sonu için anlaşma sağlamıştı. Araya girmeye çalışan Fenerbahçe ise oyuncuyu hemen transfer etmek istiyor.

Alanyaspor'un genç yıldızı Emre Akbaba, Süper Lig devlerinin ilgi odağı olmaya devam ediyor.

Hürriyet'in haberine göre; Fenerbahçe'de teknik direktör Aykut Kocaman, Emre Akbaba'nın transfer edilmesini istedi. Başakşehir ise Alanyaspor'a, Emre Akbaba'nın bonservisinin alınmasını ancak sezon sonuna dek Alanyaspor'da kalmasını teklif etti.

Vagner Love'ın Beşiktaş'a gitme ihtimali varken Alanyaspor, Emre Akbaba'yı da aynı transfer dönemin de kaybetmek istemiyor.

Galatasaray da daha önce Emre Akbaba için girişimlerde bulunmuş ancak sonuç alamamıştı.