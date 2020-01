Spor Toto Süper Lig'de 2013-2014 sezonunun şampiyonu Fenerbahçe, şampiyonluk kupasını aldı.

Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadı'nda düzenlenen kupa töreninde sarı-lacivertli takıma lig tarihindeki 19. şampiyonluğun kupasını, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Yıldırım Demirören ve 1. Başkan Vekili Servet Yardımcı verdi.

Kupa töreninde idareciler, teknik heyet, futbolcular ve son olarak da başkan Aziz Yıldırım ile yönetim kurulu üyeleri saha ortasına kurulan sahneye geldi.

Aziz Yıldırım'ın yaptığı konuşmanın ardından Demirören ve 1. Başkan Vekili Yardımcı, sarı-lacivertlilere kupasını verdi. Sarı-lacivertli futbolcular, lig tarihinde elde ettikleri 19. şampiyonluğun kupasını coşkuyla kaldırdı.

Bağdat caddesinde coşku

Tesislerin önünde futbolcuları bekleyen taraftarlar, otobüs tesisten ayrılırken meşaleler yakıp tezahüratlar yaparak, futbolculara sevgi gösterisinde bulundu. Fenerbahçeli oyuncular da ellerindeki bayrakları sallayarak taraftarları selamladı.

Tesis önünde bekleyen taraftarların araçları uzun kuyruk oluştururken, takımı taşıyan otobüs, taraftarların araçlarının yanından yavaş yavaş ilerleyerek yola çıkabildi. Taraftarlar da araçlarıyla konvoy oluşturarak, takım otobüsünü takip etti.

Fenerbahçeli futbolcuları taşıyan otobüs, Bağdat Caddesi'den geçerek, kutlamaların yapılacağı Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadı'na gidecek.

Konserler başladı

Fenerbahçe'nin Şükrü Saracoğlu'ndaki etkinlikleri konserler ile başladı... Sahneye ilk çıkan isim ise Kıraç oldu. 100. Yıl marşını seslendiren Kıraç'tan mikrofonu alan Burak Kut, taraftarları şarkılarıyla coşturdu..

Burak unutulmadı

Fenerbahçe taraftarları geçtiğimiz yıl Fenerbahçe-Galatasaray derbisinden sonra bıçaklanarak öldürülen Burak Yıldırım'ı unutmadı. "Burak Yıldırım onurumuzdur" diyen Sarı-Lacivertliler daha sonra "Katil Galatasaray" sloganları attılar.

Hayatını kaybedenler anıldı

Yüksel Günay, Selçuk Yula, Lefter Küçükandonyadis unutulmadı. Kutlamalar başlamadan Son yıllarda hayatını kaybeden Fenerbahçe’nin efsaneleri ışıklı görsel şovlarla anıldılar…

Anneler Günü mesajı

Fenerbahçe Şükrü Saraçoğlu Stadyumu’nda anneler günü de büyük bir coşkuyla kutlandı. Stat anonsçusu anneler gününü kutlarken tribünlerden büyük bir alkış koptu.

Aziz Yıldırım da Sükrü Saracoğlu'nda

Barbekü partisinde bir araya geldiler

Spor Toto Süper Lig'de 2013-2014 sezonunun şampiyonu Fenerbahçe'de futbolcular ve teknik heyet, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde düzenlenen barbekü partisinde bir araya geldi.

Sarı-lacivertli takım, Bağdat Caddesi turu ve Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadı'nda gerçekleştirilecek kutlamalar öncesi düzenlenen etkinlikte basın mensuplarının sorularını da yanıtladı.

Tesisler sarı-lacivert bayraklarla süslenirken, etkinlik alanına üzerinde 19. şampiyonluğu simgeleyen "19" rakamının bulunduğu dev bir şampiyonluk kupası getirildi.

Futbolcular ve teknik heyet, yemek ve röportajların ardından Bağdat Caddesi turu için hazırlanan üzeri açık otobüse bindi.

Bu arada konvoyda basın mensuplarının takibi için ikinci bir üzeri açık otobüs yer alıyor.

Sow: ‘Hak ettiğimiz bir şampiyonluk’

Fenerbahçe'nin golcü futbolcusu Moussa Sow, şampiyonluğu garantileyene kadar hiçbir şekilde rehavete kapılmadıklarını, kontrolü elde tuttuklarını ve yarışı önde götürdüklerini belirterek, "Hak ettiğimiz bir şampiyonluk. Genel olarak iyi bir iş çıkardık" dedi.

Kulüp başkanı Aziz Yıldırım'ın yaşadığı sıkıntılarla ilgili bir soru üzerine sarı-lacivertli futbolcu, her şeye rağmen Yıldırım'ın kendilerinden desteğini eksik etmediğini anlatarak, şunları söyledi: "Başkanımızın sıkıntılı, kötü günler, geceler yaşadığını biliyoruz. Bazı anlarda zor durumda olduğunun farkındayız. Tüm bunlara rağmen onun çok çok güçlü bir insan olduğunu düşünüyorum. Bu olanlardan sonra hala o dimdik ayakta. Cezaevindeyken bile her zaman bizimle olduğunu hissettirdi. Her zaman takımının başındaydı orada olsa bile. Fenerbahçe'yi hiçbir zaman ihmal etmedi. Cezaevinden çıktıktan sonra da yanımıza geldi, bizle toplantılar yaptı. Her zaman bizimle destek oldu. Bizim sahaya odaklanmamızı sağladı. 'Endişelenmeyin, her zaman sizin yanınızda olacağım' dedi. Benim çok sevdiğim ve saygı duyduğum bir insan. İnşallah cezasının devamını çekmek zorunda kalmaz, cezaevine tekrar girmek zorunda kalmaz. Onun olabildiği kadar, yaşayabildiği, ömrü yettiği kadar Fenerbahçe başkanı olarak kalmasını arzu ediyorum. Bizim ona ihtiyacımız var. Beraber yolumuza devam etmek istiyoruz."

3. köprüde bir ilk

Öte yandan, Spor Toto Süper Lig'de 19.'uncu şampiyonluğunu kazanan Fenerbahçe'nin bayrağı, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ve Boğaziçi Köprüsü'ne asılmasının ardından yapımına devam edilen 3. Köprüde de dalgalandı.

Geleneksel olarak her yıl gerçekleştirilen köprülere bayrak asma organizasyonu bu yıl da hem Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde hem de Boğaziçi Köprüsü'nde şampiyon olan Fenerbahçe'nin bayrağının asılmasıyla yapıldı.

Henüz hizmete açılmasa da Yavuz Sultan Selim Köprüsü'ne tarihinde ilk olarak sarı-lacivertli takımın bayrağı asılmış olması da dikkat çekti.