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Spor

Fenerbahçe, Aytemiz Alanyaspor'a hazır

İSTANBUL, (DHA) Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 22'nci haftasında Aytemiz Alanyaspor ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla tamamladı

16 Şubat 2018 21:48

İSTANBUL, (DHA)

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig\'in 22\'nci haftasında Aytemiz Alanyaspor ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla tamamladı.
Teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde Can Bartu Tesisleri\'nde gerçekleştirilen antrenman, saat 16.00\'da başladı. Koşu, ısınma ve koordinasyon hareketlerinin ardından 3 gruba ayrılan oyuncular, 5\'e 2 top kapma ve pas çalışması yaptılar. Pas çalışması ve çift kale maçın ardından antrenman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla noktalandı.
Bu antrenmanla Aytemiz Alanyaspor maçının hazırlıklarını tamamlayan sarı-lacivertliler kampa girdi.

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