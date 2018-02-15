Fenerbahçe, Aytemiz Alanyaspor maçına hazırlanıyor

İSTANBUL, (DHA)

Spor Toto Süper Lig\'in 22\'nci haftasında Aytemiz Alanyaspor\'u konuk edecek olan Fenerbahçe, maçın hazırlıklarını Can Bartu Tesisleri\'nde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, saat 15.00\'te başladı. Koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başlayan antrenmanda 3 gruba ayrılan futbolcular, 5\'e 2 top kapma ve pas çalışması yaptılar. Çift kale maçla devam eden antrenman, bireysel ve taktiksel çalışmalarla tamamlandı.

Sarı-lacivertliler, Aytemiz Alanyaspor maçının hazırlıklarına yarın Can Bartu Tesisleri\'nde yapacağı antrenmanla devam edecek.