Fenerbahçe Avusturya'da avantajı kaptı!

UEFA Avrupa Ligi'nde Türkiye'nin temsilcilerinden Fenerbahçe, 3. ön eleme turunda karşılaştığı Avusturya temsilcisi Sturm Graz karşısında Maresic (kk) ve Neustadter'in golleriyle 2-1 galip geldi. Sarı-lacivertliler bu skorla, 3 Ağustos'ta İstanbul'da oynanacak rövanş maçı öncesi önemli bir avantaj elde etti.

Maça istekli başlayan Fenerbahçe, henüz 10. dakikada kalesinde gördüğü golle sarsıldı. Hierlander, Röcher’den gelen pasa gelişine yaptığı vuruşla takımını öne geçirdi: 1-0.

Kalesinde golü gördükten sonra topa tamamen hakimiyet kurdu sarı-lacivertliler. Ancak Fenerbahçe’nin kronik sorunu vuku buldu: Yaratıcılık!

Fenerbahçe sağda Dirar ve Şener ile tıkandı. İkisi arasındaki uyumsuzluk ve topun o bölgede tıkanması, oyunun açılmasına da engel oldu. Valbuena’nın yaratıcılık sorununa ilaç olması beklenirken, topun çok fazla oynanmadığı sol kanatta o da kayboldu.

Alper pozisyonu yarattı;

Maresic kendi kalesini avladı

29’da pozisyon üretemeyen ancak topun sahibi olan Fenerbahçe’de Alper, bulduğu pozisyonu zorladı. Geçen sezon sarı-lacivertli taraftarların beğenisini kazanan ‘Lensvari’ bir şekilde sağ çaprazdan içeri giren Alper’in kestiği top, Maresic’e çarparak ağlara gitti: 1-1.

Golden sonra morali yerine gelen Fenerbahçeliler, her pozisyonda ceza yayına kadar gelmeyi başardı. Ancak yine ‘hastalık’ nüksetti: Üretkenlik ve son toplardaki kararsızlık...

Fenerbahçe'de Kocaman etkileri...

Fenerbahçe'de ilk yarıda Aykut Kocaman etkileri çok net görüldü. Avusturya Ligi'nde sezona başlamış olan rakibine karşı sarı-lacivertliler, fizik olarak oldukça dirençli bir görüntü sergiledi.

35’te Valbuena, kendisinden bekleneni yaptı ve maçın kaderi değişti. Kazanılan köşe vuruşunu usta işi bir şekilde kesen Fransız yıldızın bu servisini ‘kırmayan’ Neustadter, net bir kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi: 1-2.

Fenerbahçe'nin oyun anlamında rakibine göre daha çok varlık gösterdiği ilk yarı, sarı-lacivertliler için olumlu olsa da sahadaki oyuna göre yetersiz bir skorla 2-1 Fenerbahçe üstünlüğüyle tamamlandı.

İkinci yarıya sarı-lacivertliler rakibi kabul eden bir oyunla başladı. Deplasmandaki gol avantajını korumak isteyen Fenerbahçe, pozisyon üretemeyen rakibine oynama imkanı vererek daha kontraya yönelik bir oyun anlayışıyla sahada.

Yeni transfer Isla oyunda

57'de yeni transferlerden Dirar, sağ çaprazda uzak mesafeden oldukça sert ve düzgün bir vuruş çıkardı ancak top direğin yanından auta gitti.

Fenerbahçe ikinci yarının ilk 15 dakikasında da oldukça kompakt bir görüntü çizdi. Kale önüne kadar hızlı ve sağlam bir şekilde gelen sarı-lacivertliler, as forvetlerinden yoksun çıktığı maçta son vuruşlar haricinde hücumda göz doldurdu.

Volkan kalesinde devleşti

75'te sarı-lacivertlilerin yeni transferi Mauricio Isla, genç oyuncu Ahmethan'ın yerine oyuna dahil oldu. Fenerbahçe, 4-6-0 taktiğine dönerek, ilk golün yaratıcısı Alper'in önde gizli forvet pozisyonunda oynadığı bir dizilime geçti.

Maçın son anlarında Avusturya temsilcisi beraberlik için bastırırken, Volkan Demirel, kalesinde devleşerek sarı-lacivertlilere 3 puanı getiren isimlerden oldu.

Fenerbahçe, son anları hariç maç boyunca üstünlüğünü rakibine hissettirdiği karşılaşmayı 2-1 kazanarak İstanbul'da oynanacak maç öncesi önemli bir avantaj yakaladı.