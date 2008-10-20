Fenerbahçe Avrupa'da 149. kez

Organizasyon O G B M A Y UEFA Kupası 54 18 10 26 72 91 Şampiyon Kulüpler Kupası 33 9 4 20 30 70 Şampiyonlar Ligi Ön Eleme 16 9 4 3 30 13 Şampiyonlar Ligi 36 11 5 20 39 62 Kupa Galipleri Kupası 9 3 1 5 11 11 Toplam 148 50 24 74 182 247

Futbolda Avrupa Şampiyonlar Ligi G Grubu'ndaki 3. maçında yarın İngiltere'nin Arsenal takımını konuk edecek Fenerbahçe, Avrupa kupalarında 149. maçına çıkacak.Sarı-lacivertli ekip, Avrupa arenasında bugüne dek yaptığı 148 maçta, 50 galibiyet, 24 beraberlik ve 74 yenilgi aldı.Rakip filelere toplam 182 gol atan sarı-lacivertliler, kalesinde ise 247 gole engel olamadı.ü,Fenerbahçe'nin, Avrupa kupalarında yaptığı 148 maçta aldığı sonuçların tablosu şöyle:Devler Ligi'nde 6. kez yer alan sarı-lacivertliler, G grubundaki ilk maçında deplasmanda Portekiz'in Porto takımına 3-1 yenlierek, lige kötü bir başlangıç yaptıktan sonra, 2. maçta Kadıköy'de Ukrayna'nın Dinamo Kiev takımıyla 0-0 berabere kaldı.Şampiyonlar Ligi'ne ilk kez 1996-1997 sezonunda katılan sarı-lacivertliler, bu sezondan itibaren ligde yer aldığı 11 yıllık süreçte en önemli başarısını geçen sezon çeyrek final oynayarak elde etti.1996-1997, 2001-2002, 2004-2005, 2005-2006 ve 2007-2008 sezonlarında Devler Ligi'nde mücadele eden Fenerbahçe, çıktığı 36 maçta 11 galibiyet, 5 beraberlik ve 20 yenilgi aldı. Rakiplerinin filelerine 39 gol atan sarı-lacivertliler, kalesinde 62 gol gördü.Sarı-lacivertliler, 2002-2003 ve 2006-2007sezonlarında ön eleme turlarını geçemediği için Şampiyonlar Ligi'ne katılmadı.