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Spor

Fenerbahçe Avrupa'da 149. kez

Futbolda Avrupa Şampiyonlar Ligi G Grubu'ndaki 3. maçında yarın İngiltere'nin Arsenal takımını konuk edecek Fenerbahçe, Avrupa kupalarında 149. maçına çıkacak.

20 Ekim 2008 03:00


Yarın Arsenal'e karşı Avrupa'da 149. sınavına çıkacak Fenerbahçe, bugüne kadar 50 galibiyet, 74 yenilgi aldı.


Futbolda Avrupa Şampiyonlar Ligi G Grubu'ndaki 3. maçında yarın İngiltere'nin Arsenal takımını konuk edecek Fenerbahçe, Avrupa kupalarında 149. maçına çıkacak.

Sarı-lacivertli ekip, Avrupa arenasında bugüne dek yaptığı 148 maçta, 50 galibiyet, 24 beraberlik ve 74 yenilgi aldı.

Rakip filelere toplam 182 gol atan sarı-lacivertliler, kalesinde ise 247 gole engel olamadı.ü,

Fenerbahçe'nin, Avrupa kupalarında yaptığı 148 maçta aldığı sonuçların tablosu şöyle: 

Organizasyon O G B M A Y
UEFA Kupası 54 18 10 26 72 91
Şampiyon Kulüpler Kupası 33 9 4 20 30 70
Şampiyonlar Ligi Ön Eleme 16 9 4 3 30 13
Şampiyonlar Ligi 36 11 5 20 39 62
Kupa Galipleri Kupası 9 3 1 5 11 11
Toplam 148 50 24 74 182 247


ŞAMPİYONLAR LİGİ MACERASI

Devler Ligi'nde 6. kez yer alan sarı-lacivertliler, G grubundaki ilk maçında deplasmanda Portekiz'in Porto takımına 3-1 yenlierek, lige kötü bir başlangıç yaptıktan sonra, 2. maçta Kadıköy'de Ukrayna'nın Dinamo Kiev takımıyla 0-0 berabere kaldı.

Şampiyonlar Ligi'ne ilk kez 1996-1997 sezonunda katılan sarı-lacivertliler, bu sezondan itibaren ligde yer aldığı 11 yıllık süreçte en önemli başarısını geçen sezon çeyrek final oynayarak elde etti.

1996-1997, 2001-2002, 2004-2005, 2005-2006 ve 2007-2008 sezonlarında Devler Ligi'nde mücadele eden Fenerbahçe, çıktığı 36 maçta 11 galibiyet, 5 beraberlik ve 20 yenilgi aldı. Rakiplerinin filelerine 39 gol atan sarı-lacivertliler, kalesinde 62 gol gördü.

Sarı-lacivertliler, 2002-2003 ve 2006-2007sezonlarında ön eleme turlarını geçemediği için Şampiyonlar Ligi'ne katılmadı.

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