Fenerbahçe Avrupa'da 149. kez

Yarın Arsenal'e karşı Avrupa'da 149. sınavına çıkacak Fenerbahçe, bugüne kadar 50 galibiyet, 74 yenilgi aldı.
Futbolda Avrupa Şampiyonlar Ligi G Grubu'ndaki 3. maçında yarın İngiltere'nin Arsenal takımını konuk edecek Fenerbahçe, Avrupa kupalarında 149. maçına çıkacak.
Sarı-lacivertli ekip, Avrupa arenasında bugüne dek yaptığı 148 maçta, 50 galibiyet, 24 beraberlik ve 74 yenilgi aldı.
Rakip filelere toplam 182 gol atan sarı-lacivertliler, kalesinde ise 247 gole engel olamadı.ü,
Fenerbahçe'nin, Avrupa kupalarında yaptığı 148 maçta aldığı sonuçların tablosu şöyle:
ŞAMPİYONLAR LİGİ MACERASI
|Organizasyon
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|UEFA Kupası
|54
|18
|10
|26
|72
|91
|Şampiyon Kulüpler Kupası
|33
|9
|4
|20
|30
|70
|Şampiyonlar Ligi Ön Eleme
|16
|9
|4
|3
|30
|13
|Şampiyonlar Ligi
|36
|11
|5
|20
|39
|62
|Kupa Galipleri Kupası
|9
|3
|1
|5
|11
|11
|Toplam
|148
|50
|24
|74
|182
|247
Devler Ligi'nde 6. kez yer alan sarı-lacivertliler, G grubundaki ilk maçında deplasmanda Portekiz'in Porto takımına 3-1 yenlierek, lige kötü bir başlangıç yaptıktan sonra, 2. maçta Kadıköy'de Ukrayna'nın Dinamo Kiev takımıyla 0-0 berabere kaldı.
Şampiyonlar Ligi'ne ilk kez 1996-1997 sezonunda katılan sarı-lacivertliler, bu sezondan itibaren ligde yer aldığı 11 yıllık süreçte en önemli başarısını geçen sezon çeyrek final oynayarak elde etti.
1996-1997, 2001-2002, 2004-2005, 2005-2006 ve 2007-2008 sezonlarında Devler Ligi'nde mücadele eden Fenerbahçe, çıktığı 36 maçta 11 galibiyet, 5 beraberlik ve 20 yenilgi aldı. Rakiplerinin filelerine 39 gol atan sarı-lacivertliler, kalesinde 62 gol gördü.
Sarı-lacivertliler, 2002-2003 ve 2006-2007sezonlarında ön eleme turlarını geçemediği için Şampiyonlar Ligi'ne katılmadı.