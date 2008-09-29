Fenerbahçe Avrupa'da 148. kez

Organizasyon O G B M A Y UEFA Kupası 54 18 10 26 72 91 Şampiyon Kulüpler Kupası 33 9 4 20 30 70 Şampiyonlar Ligi Ön Eleme 16 9 4 3 30 13 Şampiyonlar Ligi 35 11 4 20 39 62 Kupa Galipleri Kupası 9 3 1 5 11 11 Toplam 147 50 23 74 182 247

Futbolda Avrupa Şampiyonlar Ligi G Grubu'ndaki ikinci maçında yarın Ukrayna'nın Dinamo Kiev takımını konuk edecek Fenerbahçe, Avrupa kupalarında 148. maçına çıkacak.Sarı-lacivertli ekip, Avrupa arenasında bugüne dek yaptığı 147 maçta, 50 galibiyet, 23 beraberlik ve 74 yenilgi aldı.Rakip filelere toplam 182 gol atan sarı-lacivertliler, kalesinde ise 247 gole engel olamadı.Fenerbahçe'nin, Avrupa kupalarında yaptığı 147 maçta aldığı sonuçların tablosu şöyle: