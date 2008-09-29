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Spor

Fenerbahçe Avrupa'da 148. kez

Avrupa Şampiyonlar Ligi G grubu'ndaki 2. maçında yarın Dinamo Kiev ile karşılaşacak Fenerbahçe, bugüne dek yaptığı 147 maçta, 50 galibiyet, 23 beraberlik, 74 yenilgi aldı.

29 Eylül 2008 03:00


Avrupa Şampiyonlar Ligi G grubu'ndaki 2. maçında yarın Dinamo Kiev ile karşılaşacak Fenerbahçe, bugüne dek yaptığı 147 maçta, 50 galibiyet, 23 beraberlik, 74 yenilgi aldı.

Futbolda Avrupa Şampiyonlar Ligi G Grubu'ndaki ikinci maçında yarın Ukrayna'nın Dinamo Kiev takımını konuk edecek Fenerbahçe, Avrupa kupalarında 148. maçına çıkacak.

Sarı-lacivertli ekip, Avrupa arenasında bugüne dek yaptığı 147 maçta, 50 galibiyet, 23 beraberlik ve 74 yenilgi aldı.

Rakip filelere toplam 182 gol atan sarı-lacivertliler, kalesinde ise 247 gole engel olamadı.

Fenerbahçe'nin, Avrupa kupalarında yaptığı 147 maçta aldığı sonuçların tablosu şöyle: 

Organizasyon                

   O   

G   

B   

M   

A   

Y

UEFA Kupası                

54

18

10

26

72

91

Şampiyon Kulüpler Kupası   

33

9

4

20

30

70

Şampiyonlar Ligi Ön Eleme  

16

9

4

3

30

13

Şampiyonlar Ligi           

35

11

4

20

39

62

Kupa Galipleri Kupası       

9

3

1

5

11

11

Toplam                     

147

50

23

74

182

247

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