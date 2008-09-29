Fenerbahçe Avrupa'da 148. kez

Avrupa Şampiyonlar Ligi G grubu'ndaki 2. maçında yarın Dinamo Kiev ile karşılaşacak Fenerbahçe, bugüne dek yaptığı 147 maçta, 50 galibiyet, 23 beraberlik, 74 yenilgi aldı.
Futbolda Avrupa Şampiyonlar Ligi G Grubu'ndaki ikinci maçında yarın Ukrayna'nın Dinamo Kiev takımını konuk edecek Fenerbahçe, Avrupa kupalarında 148. maçına çıkacak.
Sarı-lacivertli ekip, Avrupa arenasında bugüne dek yaptığı 147 maçta, 50 galibiyet, 23 beraberlik ve 74 yenilgi aldı.
Rakip filelere toplam 182 gol atan sarı-lacivertliler, kalesinde ise 247 gole engel olamadı.
Fenerbahçe'nin, Avrupa kupalarında yaptığı 147 maçta aldığı sonuçların tablosu şöyle:
|
Organizasyon
|
O
|
G
|
B
|
M
|
A
Y
|
UEFA Kupası
|
54
|
18
|
10
|
26
|
72
91
|
Şampiyon Kulüpler Kupası
|
33
|
9
|
4
|
20
|
30
70
|
Şampiyonlar Ligi Ön Eleme
|
16
|
9
|
4
|
3
|
30
13
|
Şampiyonlar Ligi
|
35
|
11
|
4
|
20
|
39
62
|
Kupa Galipleri Kupası
|
9
|
3
|
1
|
5
|
11
11
|
Toplam
|
147
|
50
|
23
|
74
|
182
247