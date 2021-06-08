Fenerbahçe, Avrupa'nın radarındaki Pelkas'ın bonservisini belirledi

Fenerbahçe'de Yunan oyuncu Dimitrios Pelkas iyi performansının karşılığını Avrupa ekiplerinin ilgisiyle almaya başladı. Birkaç takım Pelkas için nabız yoklasa da en ciddi talibin Napoli olduğu kaydedildi. Fenerbahçe de ilgi sonrasında yıldız oyuncunun bonservisini 15 milyon euro olarak belirledi.

Sezon başında Yunan ekibi PAOK'tan 1.9 milyon euroya kadroya katılan Dimitrios Pelkas, Fenerbahçe 'de performansıyla en dikkat çeken isimler arasında yer almıştı.

Fanatik'ten Yusuf Dursun'un haberine göre, Yunan oyuncu bu iyi görüntüsünün karşılığını almaya başladı, Avrupa ekipleri tecrübeli orta saha için adeta sıraya girdi. 27 yaşındaki futbolcu için birkaç yoklamanın yanı sıra en ciddi talibin İtalyan ekibi Napoli olduğu kaydedildi.

Aşağısı kabul edilmeyecek

2 sezon evvel Elif Elmas transferinde Sarı-lacivertlilerle olan iyi ilişkiyi kullanmak isteyen Çizme temsilcisinin, Pelkas için önümüzdeki günlerde resmi teklifle gelmesi beklenirken, Fenerbahçe yönetimi de başarılı oyuncunun bonservis bedelini minimum 15 milyon Euro olarak belirledi. Kanarya'nın kurmaylarının söz konusu rakamın altındaki teklifleri kabul etmeyeceği de gelen haberler arasında.