Fenerbahçe Avrupa macerasına yenilgiyle başladı

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu ilk maçında deplasmanda Benfica ile karşı karşıya geldi. Fenerbahçe, zorlu deplasmandan 1-0'lık mağlubiyet ile ayrılarak umudunu Kadıköy'e bıraktı.

İlk yarıdaki baskılı futboluyla Benfica’ya rahat vermeyen Fenerbahçe, rakip sahada pek etkili olamadı. İlk yarısı golsüz sona eren maçın ikinci yarısı ise Benfica’nın oyunun kontrolünü ele almasıyla başladı.

Portekiz ekibi üst üste yaptığı atakların sonucu olarak 69. dakikada Franco Cervi ile golü buldu ve 1-0 üstünlüğü yakaladı. Maça forvette Alper Potuk ile başlayan Cocu, bu golden sonra sakatlıktan yeni kurtulan Mehmet Ekici, Roberto Soldado ve genç yıldız Barış Alıcı’yı sahaya sürdü.

Hollandalı çalıştırıcının bu hamleleri, Benfica’nın atakları karşısında yorulan sarı lacivertli takıma tempo kazandırsa da beraberlik golünü getirmeye yetmedi ve maç 1-0 Benfica’nın galibiyetiyle sona erdi.

Fenerbahçe’nin savunma oyuncusu Martin Skrtel özellikle ilk yarıda yaptığı kritik müdahalelerle alkış toplayan isim olurken partneri Roman Neustadter ise yaptığı pas hatalarıyla dikkat çekti.

Maçın ardından Lizbon'daki az sayıdaki Fenerbahçe taraftarı, maç sonunda oyuncuları tribünlere çağırdı ve alkışladı.

Eşleşmenin rövanşı 14 Ağustos Salı günü Ülker Stadı'nda oynanacak.

İlk 11'ler

İki takımın dizilişleri şu şekilde:

Fenerbahçe: Volkan, Isla, Neustadter, Skrtel, Hasan Ali, Mehmet Topal, Eljif Elmas, Dirar, Valbuena, Giuliano, Alper

Benfica: Vlachodimos, Andre Almeida, Ruben Dias, Jardel, Grimaldo, Fejsa, Gedson Fernandes, Pizzi, Cervi, Salvio, Facundo Ferreyra

Fenerbahçe'nin yedek kulübesi: Kameni, Yiğithan, Şener, Ozan, Mehmet Ekici, Barış, Soldado.