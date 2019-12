Fenerbahçe avantaj yakaladı

Beko Basketbol Ligi play-off çeyrek final serisinin ilk maçında Fenerbahçe Ülker, Antalya Büyükşehir Belediyesi'ni 89-63 yenerek, seride 2-0 öne geçti.



Karşılaşmanın ilk periyodu karşılıklı basketlerle geçerken, Antalya Büyükşehir Belediyesi 5. dakikayı Mims ve Ersin'in basketleriyle 10-9 önde geçti. Rakibine Green ve Semih'in basketleriyle karşılık veren Fenerbahçe Ülker, ilk periyodu 18-17 önde tamamladı.



İkinci periyodun ilk dakikaları da denk bir mücadeleye sahne olurken, Fenerbahçe Ülker, periyodun sonlarına doğru dış atışlardan bulduğu basketlerle farkı açtı. 15. dakikayı 29-26 önde geçen sarı-lacivertliler, devrenin son iki dakikasında rakibine sayı attırmazken, Preldzic, Solomon ve Kaan Mrsic'in arka arkaya attığı 3 sayılık basketlerle ilk yarıyı 17 sayı farkla önde kapadı:46-29



Üçüncü periyoda iyi başlayan konuk ekip, Can, Green ve Marsh'ın basketleriyle 9-2'lik bir seri yakaladı ve 23. dakikada farkı 10 sayıya (48-38) indirdi. Hücumda sıkıntı yaşayan Fenerbahçe Ülker karşısında Antalya Büyükşehir Belediyesi 25. dakikada Green'in attığı basketle farkı 8 sayıya kadar (52-44) indirdi, ancak Oğuz ve Solomon ile sayılar bulan Fenerbahçe Ülker, son periyoda da 62-52 önde girdi.



Maçın son periyodunda rahat bir oyun ortaya koyan Fenerbahçe Ülker, Preldzic ve Ömer Aşık'ın basketleriyle bitime 1 dakika 29 saniye kala farkı 27 sayıya kadar (86-59) çıkardı ve karşılaşmadan 89-63 galip ayrıldı.



Ligde normal sezonda her iki maçta da Antalya Büyükşehir Belediyesi'ni yendiği için seriye 1-0 önde başlayan Fenerbahçe Ülker, bu galibiyetle durumu 2-0 yaptı. Sarı-lacivertliler, 17 Mayıs Pazar günü Antalya'da yapılacak 2. maçı da kazanırsa, durumu 3-0 yapacak ve yarı finale çıkacak.



Aziz Yıldırım'a tepki



Karşılaşmaya Fenerbahçeli taraftarlar ilgi göstermezken, az sayıda sarı-lacivertli taraftar takımlarını destekledi.



Bir grup taraftar, karşılaşma sırasında zaman zaman kulüp başkanı Aziz Yıldırım ve yönetim aleyhine "Yönetim istifa", "Aziz aday olma, Aziz aday olma" şeklinde tezahüratlar yaptı.



FENERBAHÇE ÜLKER: 89 - ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ: 63



Salon: Abdi İpekçi



Hakemler: Engin Kennerman xx, Halil Baldemir xx, Murat Ciner xx



Fenerbahçe Ülker: Green xx 10, Ömer Onan xx 6, Smith xx 2, Oğuz xx 7, Semih xx 7, Solomon xx 11, Mirsad xxx 11, Preldzic xxx 16, Ömer Aşık xxx 14, Kaan Mrsic xx 5



Antalya Büyükşehir Belediyesi: Can x 4, Ersin x 3, Mims xx 7, Marsh xxx 21, Douthit xx 11, Mustafa Kemal xx 7, Green xx 8, Ümit x 2, Cemal x



1. Periyot: 18-17



İlk yarı: 46-29



3. Periyot: 62-52