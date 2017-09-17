Fenerbahçe Atletizm Şubesi Sorumlusu Özyurt: "Gelecek vadeden sporculara sahibiz"

Fenerbahçe Atletizm Şubesi Sorumlusu Gürsel Özyurt, Avrupa Gençler Şampiyon Kulüpler Kupası\'nda hem kızlarda hem de erkeklerde şampiyon olan sporcular hakkında açıklamalarda bulundu.

Fenerbahçe Televizyonu\'na konuşan Gürsel Özyurt, \"Bundan 17-18 gün önce yapılan Gençler Ligi finallerinde kızlarımız Türkiye Şampiyonu, erkeklerimiz de ikinci olmuştu. Gençler Ligi yarışlarının ardından sporcularımız çalışmalarına devam ettiler. Bu kategoride gençlerimiz çok güçlü ve çok kaliteli. Böyle bir ekibe sahibiz. Ben buradan bütün antrenörlerimize, sporcularımıza teşekkür ediyorum. Gençlerin, 2020 ve 2024 Olimpiyatları için gelecek vadettiğini düşünüyorum\" dedi.

İSTANBUL / DHA