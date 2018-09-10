Fenerbahçe, Atiker Konyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

İSTANBUL,(DHA) -
Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig\'in 5\'inci haftasında Pazar günü deplasmanda Atiker Konyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına 3 günlük aranın ardından devam etti.
Sarı-lacivertli ekip bugün sabah saatlerinde Can Bartu Tesisleri\'nde yaptığı günün ilk antrenmanıyla çalışmalarını sürdürdü. Milli takımlarda bulunan oyuncuların yer almadığı antrenman koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı. Pas-hücum organizasyonlarının ardından idman, dar alanda yapılan çift kale maçlarla sona erdi.
Sarı-lacivertli ekip, bugün akşam saatlerinde gerçekleştireceği günün ikinci antrenmanıyla hazırlıklarını sürdürecek.
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