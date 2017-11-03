Fenerbahçe Asbaşkanı Mosturoğlu, Caner Erkin'e verilen ceza için ne demişti?

Mosturoğlu: \"Caner\'in aldığı cezanın hangi eyleme dayandırıldığını anlamış değilim\"

Fenerbahçeli yönetici DHA\'ya yaptığı açıklamada, \"Ben tartışmayı bastırmak için talimat değişikliğine gidildiğini düşünüyorum\" demişti

İSTANBUL, (DHA)

Beşiktaş Kulübü, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu tarafından 6 maçlık cezaya çarptırılan ve Tahkim Kurulu\'nca bu cezası onanan Caner Erkin ile ilgili bir açıklama yayınladı. Siyah-beyazlılar \"Futbolcumuz hakkında alınan bu karar ve yargılama usulü açık bir hukuk skandalıdır\" açıklamasını yaptı.

Fenerbahçe Kulübü Asbaşkanı Şekip Mosturoğlu, DHA tarafından bu sabah abonelerine servis edilen röportajda Caner\'e verilen ceza ile ilgili şu ifadeleri kullanmıştı:

\"Geçtiğimiz yıllarda da video görüntüleri üzerinden cezalar verildi. Türkiye\'de yalnızca iki tip görüntü üzerinden ceza veriliyor, birincisi sert hareketler, ikincisi ağız okunması. Caner\'in ceza aldığı eylem tam olarak açıklanmadığı için sıkıntı oluyor. Ben Caner\'in aldığı cezanın hangi eyleme dayandırıldığını anlamış değilim. Eğer hakeme yönelik hareketinden dolayıysa, bana göre talimat yeterli. Hakem görmediği ve duymadığı için kartla cezalandırmadı, böyle düşünmek gerekiyor. Bu görüntüye bakılarak zaten ceza verilebilirdi. Eğer onun için FDT\'ye böyle bir madde eklendiyse, bence gerek yoktu. Onun dışında da gol sevinciyle ilgili veya hakeme yönelik sert tepkileri nedeniyle ceza aldıysa, onun da bence talimat değişikliği olmaksızın, mevzut talimatla değiştirilmesi mümkündü. Ben açıkçası, tartışmayı bastırmak için böyle bir değişikliğe gidildiğini düşünüyorum. Bence talimat değişikliğine gerek yoktu.\"

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-Şekip Mosturoğlu açıklamalar

Haber Kodu: 171102029