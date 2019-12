Fenerbahçe Arsenal maçını bekliyor

Fenerbahçe'de önümüzdeki günlerde radikal kararlar gündeme gelebilir. Asbaşkan Şekip Mosturoğlu, Şampiyonlar Ligi'nde Arsenal ile oynanacak maç sonrası bir basın toplantısı düzenleyerek, merak edilen konularla ilgili açıklama yapacaklarını söyledi.





Fenerbahçe Kulübü Asbaşkanı Şekip Mosturoğlu, Fenerbahçe'nin Kayserispor'a 4-1 yenildiği lig maçından sonra yönetim kurulunun her gün toplantılar yaparak, yeni kararlar aldığını ve bunları uyguladığını açıkladı.



Ataköy Olimpiyatevi'nde yapılan Fortis Türkiye Kupası kura çekiminin ardından gazetecilerin Fenerbahçe ile ilgili sorularını yanıtlayan Mosturoğlu, Kayserispor maçından sonra her gün toplandıklarını vurgulayarak, ''Kayserispor maçından beri biz her gün toplantılar yaptık. Her gün yeni bir karar aldık ve bunun uygulamasını yaptık. Tabii bunları kamuoyuyla çok fazla paylaşmıyoruz. Neticede bunların bir bölümünün mahrem kalması gerekiyor'' dedi.



Arsenal ile önümüzdeki hafta yapacakları Avrupa Şampiyonlar Ligi maçından sonraki hafta bir basın toplantısı düzenleyeceklerini ifade eden Şekip Mosturoğlu, ''Futbol takımı ile ilgili şu an kamuoyunda tartışılan konularda tahmin ediyorum Arsenal maçından sonraki hafta içinde çok geniş kapsamlı bir basın toplantısı yapacağız. Orada merak ettiğiniz, sormak istediğiniz bütün soruları en geniş şekliyle cevaplayacağız. Kafalarda soru işareti kalmayacak. Alınan günlük kararlar var. Gün gün yürütülen kararlar var. Bunların hepsini tek tek size açıklayacağız. Sizlerin aklına gelen, bugün cevabını bulamadığınız, tartışılan pek çok konuda açıklama yapacağız'' diye konuştu.



Mosturoğlu, teknik direktörleri Luis Aragones ile 2 yıllık sözleşmeleri olduğunu da belirterek, ''Arzumuz ve temennimiz bu 2 yıllık süreyi başarılarla dolu olarak geçirmek'' dedi.



Şekip Mosturoğlu, ''Eski futbolculardan birini menajer olarak göreve getireceğiniz konuşuluyor. Bu doğru mu?'' şeklindeki soru üzerine de, ''Şu an öyle bir düşünce yok. Menajerimiz Volkan Ballı görevinin başındadır'' diye konuştu.