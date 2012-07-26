Fenerbahçe Arda haberlerini yalanladı

Fenerbahçe Spor Kulubü internet sitesinde yaptığı açıklamada, Arda Turan'ın transfer edileceği yönünde çıkan haberlerinin asılsız olduğu belirtildi.

Fenerbahçe kulübü, Arda Turan'ı transfer edeceği yönünde çıkan haberlerle ilgili açıklama yaptı.

Sarı lacivertli kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

''Milli Futbolcu Arda Turan ın Kulübümüze transfer olacağı yönünde bazı yazılı ve görsel medyada haberler yer almaktadır.

Manşetlere taşınan ve masabaşı kurgularla güçlendirilmeye çalışılan bu haber tamamen asılsızdır.

Kulübümüzün transfer çalışmaları veya planları arasında, adı geçen oyuncunun transferine dair herhangi bir düşünce, bir çalışma ya da bir talep söz konusu değildir.''