Fenerbahçe, Antalya'dan 3 puanla ayrıldı

Süper Lig'in 13. haftasında Antalya'ya konuk olan Fenerbahçe, 45. dakikada Guliano ile bulduğu gol ile sahadan 1-0 galip ayrıldı.

Bu sonuçla puanını 23'e yükselten sarı-lacivertliler averaj ile Beşiktaş'ın önünde üçüncü sıraya yerleşti.

Janssen mücadeleye ile başlayan Aykut Kocaman 66. dakikada Aatif'ı kenara alıp Soldado'yu oyuna dahil etti ve Sivas galibiyetini getiren formasyona, çift forvete döndü.

Soldado'nun 75. dakikada topa vurduktan sonra ayağını tutarak yerde kalması sonucu Soldado'yu kenara almak zorunda kalan Kocaman, tercihini 3 hafta sakatlıktan dönen Valbuena'dan yana kullandı.

Maçın kontrolünü genel olarak elinde tutan Fenerbahçe, ikinci yarıda da Antalyaspor'a pozisyonlar verse de savunmada hata yapmayarak süprize sebep olmadı.

Maçın özeti

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'1 Antalya'nın vuruşuyla mücadele başladı

Antalyaspor takımından Deniz Kadah, Mehmet Topal ile mücadele ederken rakibine tehlikeli bir müdahalede bulunuyor.

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'4 İsmail Köybaşı orta yapıyor ama uzaklaştırıldı.

İsmail’in tekrar ortasında Janssen dışarı gönderdi.

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'6 Vincent Janssen ceza sahasının dışından şutunu çekiyor, ancak kaleci kurtarıyor.

Şener Özbayraklı orta yapıyor.

Diego Angelo topu uzaklaştırıyor ve takımını rahatlatıyor.

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'7 Sakıb Aytaç orta yapıyor.

Martin Skrtel topu uzaklaştırıyor ve takımını rahatlatıyor.

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'8 Giuliano, Diego Angelo ile mücadele ederken rakibini ittiği için sarı kart görüyor.

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'9-10-11 Celustka orta yapıyor.

Volkan Demirel çıkıyor ve topa hakim oluyor.

Charles topa elle müdahale ediyor.

Maicon ceza sahası dışından yaptığı vuruşta hedefi bulamıyor.

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'13 Sakıb Aytaç kaleye giden şutu rakipten dönüyor.

Antalyaspor adına Samir Nasri sağ taraftan falsolu bir vuruşla korneri kullanıyor.

Volkan Demirel topu uzaklaştırıyor ve takımını rahatlatıyor.

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'14-15-16 Antalyaspor takımından Charles, Souza ile mücadele ederken rakibine tehlikeli bir müdahalede bulunuyor.

Charles için sarı kart çıktı.

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'17 Martin Skrtel, Maicon ile mücadele ederken rakibine tehlikeli bir müdahalede bulunuyor.

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'19 Şener ve Nasri arasında gerginlik yaşandı. Hakem Mete Kalkavan iki ismi uyardı.

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'24-25 Souza tarafından çekilen şut kaleciden dönüyor ve oyun devam ediyor.

Fenerbahçe atağında Nabil Dirar ofsayta düşüyor.

Vincent Janssen ceza sahasının dışından şutunu çekiyor, ancak kaleci kurtarıyor.

Celustka orta yapıyor.

Martin Skrtel topu uzaklaştırıyor ve takımını rahatlatıyor.

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'27 Vincent Janssen tarafından çekilen şut rakip oyuncudan döndü.

Ferhat Kaplan çıkıyor ve topa hakim oluyor.

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'29 Celustka şutunu çekiyor ve kaleyi buluyor, ancak kaleci kurtarıyor.

Samir Nasri, Giuliano ile mücadele ederken rakibine çelme takıyor.

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'30 İsmail Köybaşı, Charles ile mücadele ederken rakibini ittiği için sarı kart görüyor.

Martin Skrtel topu uzaklaştırıyor ve takımını rahatlatıyor.

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'34 Nasri'nin yerden pasında Samuel Eto'o şutunu çekiyor ve kaleyi buluyor, ancak kaleci kurtarıyor.

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'35 Şener Özbayraklı ceza sahası dışından yaptığı vuruşta hedefi bulamıyor.

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'37 Antalyaspor takımından Deniz Kadah, Şener Özbayraklı ile mücadele ederken rakibine çelme takıyor.

İsmail Köybaşı serbest vuruştan ceza sahasına orta yapıyor.

Josef’in kafa vuruşu etkisiz kaldı.

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'38-39-40 İsmail Köybaşı orta yapıyor.

Chico topu uzaklaştırıyor ve takımını rahatlatıyor.

Fenerbahçe takımından Aatif Chahechouhe, Maicon ile mücadele ederken rakibine tehlikeli bir müdahalede bulunuyor.

Celustka orta yapıyor.

Eto’o istediği gibi vuramadı.

Fenerbahçe takımından Aatif Chahechouhe şutunu çekiyor, ancak top dışarı gidiyor.

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'42-43 Fenerbahçe takımından Nabil Dirar orta yaparak topu ceza sahasına göndermeye çalışıyor, ancak rakip oyuncu bunu engelliyor.

Vincent Janssen tarafından çekilen şut rakip oyuncudan döndü.

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'45 GOL! Janssen ile verkaç'a giren Guliano içeri hızlı girdi ve golü buldu. 0-1

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'45+2 Antalyaspor takımından Deniz Kadah topa istediği şekilde vuramadı.

İlk yarı sona erdi.

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İkinci yarı

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'45 İkinci yarı Fenerbahçe'nin vuruşu ile başladı

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'46 Maicon orta yaptı Eto'o'nun rçvaşata denemesi başarısız oldu.

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'48 Aatif Chahechouhe ceza sahası dışından yaptığı vuruşta hedefi bulamıyor.

Fenerbahçe defansının hatasında Eto'o'nun vuruşu dışarı gitti. Volka açıyı iyi kapattı.

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'50 Guliano'nun pasında Dirar topu dışarı gönderdi.

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'51 Vincent Janssen, Charles ile mücadele ederken rakibini ittiği için sarı kart görüyor.

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'54 Sakıb Aytaç orta yapıyor.

Volkan Demirel çıkıyor ve topa hakim oluyor.

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'57 Samuel Eto'o tarafından çekilen şut rakip oyuncudan döndü.

Antalyaspor adına Samir Nasri sağ taraftan falsolu bir vuruşla korneri kullanıyor.

Volkan Demirel çıkıyor ve topa hakim oluyor.

İsmail orta yaptı, Dirar'ın şutu kalecide kaldı.

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'58 Sakıb Aytaç orta yapıyor.

Volkan çıktı ve aldı

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'60 Maicon, Aatif Chahechouhe ile mücadele ederken rakibine çelme takıyor.

Vincent Janssen orta yapıyor.

Diego Angelo topu uzaklaştırıyor ve takımını rahatlatıyor.

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'62 Fenerbahçe takımından Şener Özbayraklı, Deniz Kadah ile mücadele ederken rakibine tehlikeli bir müdahalede bulunuyor.

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'64 Samir Nasri tarafından çekilen şut rakip oyuncudan döndü.

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'65 Maicon şutunu çekiyor ve kaleyi buluyor, ancak kaleci kurtarıyor.

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'66 Aatif kenara gelirken Soldado oyunda. Fenerbahçe çift forvete dönüyor.

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'69 Martin Skrtel, Samuel Eto'o ile mücadele ederken rakibine çelme takıyor.

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'71 Maicon kenara geliyor, Emre Güral oyunda

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'74-75 Vincent Janssen tarafından çekilen şut rakip oyuncudan döndü.

Samir Nasri ceza sahasının dışından şutunu çekiyor, ancak kaleci kurtarıyor.

Soldado topa vurduktan yerde kaldı oyun durmuş durumda

Soldado çıkıyor, Valbuena oyunda

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'77 Vincent Janssen şutunu çekiyor ve kaleyi buluyor, ancak kaleci kurtarıyor.

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'79-80 Mathieu Valbuena tarafından çekilen şut rakip oyuncudan döndü.

Fenerbahçe takımından Volkan Demirel, uzun pasta araya girerek rakip takımın atağını kesiyor.

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'81-82 William Vainqueur oyundan çıkıyor ve yerine Moestafa El Kabir oyuna dahil oluyor.

Samir Nasri orta yapıyor.

Volkan Demirel çıkıyor ve topa hakim oluyor.

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'84 Fenerbahçe takımından Mathieu Valbuena, Samir Nasri ile yaptığı mücadele sırasında rakibini çekiyor.

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'87 Diego Angelo, Mathieu Valbuena ile mücadele ederken rakibini ittiği için sarı kart görüyor.

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'88-89 Nabil Dirar oyundan çıkıyor ve yerine Alper Potuk oyuna dahil oluyor

Sakıb Aytaç oyundan çıkıyor ve yerine Aydın Karabulut oyuna dahil oluyor.

Fenerbahçe takımından Souza, Moestafa El Kabir ile mücadele ederken rakibine tehlikeli bir müdahalede bulundu ve sarı kartı görüyor.

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'90 Chico, Mehmet Topal ile mücadele ederken rakibini ittiği için sarı kart görüyor

4 dakika ilave süre verildi.

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'90+1-90+2 Vincent Janssen, Charles ile mücadele ederken rakibini ittiği için sarı kart görüyor.

Diego Angelo, Mathieu Valbuena ile mücadele ederken rakibini ittiği için sarı kart görüyor.

Aydın Karabulut serbest vuruştan ceza sahasına orta yapıyor.

Martin Skrtel topu uzaklaştırıyor ve takımını rahatlatıyor.

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90+3 Moestafa El Kabir orta yapıyor.

Souza topu uzaklaştırıyor ve takımını rahatlatıyor.

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'90+4 Fenerbahçe takımından Mathieu Valbuena, Diego Angelo ile mücadele ederken rakibine çelme takıyor.

Charles serbest vuruştan ceza sahasına orta yapıyor.

Volkan topu kontrol etti ve maç sona erdi.